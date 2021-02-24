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OnePlus 9E получит Snapdragon 690, NFC и аккумулятор на 5000 мА*ч и будет стоить от 400 долларов

Модель обзаведётся Android 11.
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Компания OnePlus готовит смартфоны нового поколения. Вчера мы писали о OnePlus 9, а сегодня появилась информация о бюджетной модели OnePlus 9E, ранее известной как OnePlus 9 Lite. Она тоже будет представлена вместе со стандартным изданием и версией Pro.

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Смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 x 1080 точек, что соответствует формату Full HD+, и поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. В основной камере будет как минимум два оптических модуля: главный 64-мегапиксельный и ультраширокоугольный 8-мегапиксельный. Модель обзаведётся фазовой автофокусировкой и сможет снимать видео в формате 4K ULTRA HD с частотой 60 к/сек, но останется при этом без оптической стабилизации изображения.

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Ёмкость комплектного аккумулятора в OnePlus 9E составит 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки не уточняется. В продаже смартфон появится в двух модификациях памяти. Так, в базе модель предложит 8 ГБ ОЗУ и накопитель, рассчитанный на 128 ГБ, а в топовой комплектации пользователи получат вдвое больше постоянной памяти при 12 ГБ оперативки.

OnePlus 9E появится на рынке с предустановленной операционной системой Android 11 и точно получит программное обеспечение Android 12. Но случится это не раньше декабря текущего года. Из прочих параметров отметим двухдиапазонный Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, Bluetooth 5.1, поддержку технологии Near Field Communication и USB-C. Стоимость смартфона стартует с отметки 400 долларов. 

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