ASUS ROG Phone 5 с 18 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench 5
На днях стало известно, что флагманский смартфон ASUS ROG Phone 5 первым на рынке получит 18 ГБ оперативной памяти. Сегодня топовую модификацию будущей новинки протестировали в программном обеспечении Geekbench 5.
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Никаких выдающихся результатов в тестах смартфон продемонстрировать не смог. 18 ГБ оперативной памяти дополнительного буста не дали. В тесте одного ядра игровой флагман набрал 1113 балов, а в многопоточном режиме программное обеспечение присудило ему 3468 баллов. Напомним, ROG Phone нового поколения оборудован 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц и работает на базе операционной системы Android 11.
Для сравнения, Samsung Galaxy S21 на том же процессоре и с 12 ГБ оперативной памяти в Single-Core набирает 1048 пунктов, а в Multi-Core – 3302 пункта. В то же время результат версии Ultra с 16 ГБ ОЗУ составляет 1123 балла и 3440 баллов соответственно.
|
Смартфон
|
Процессор
|
Single- Core
|
Multi- Core
|
ASUS ROG Phone 5
|
Snapdragon 888
|
1113
|
3468
|
|
|
|
|
Samsung Galaxy S21
|
Snapdragon 888
|
1048
|
3302
|
Samsung Galaxy S21 Ultra
|
Snapdragon 888
|
1123
|
3440
|
iPhone 12
|
Apple A14 Bionic
|
1593
|
3859
|
iPhone 12 Pro
|
Apple A14 Bionic
|
1595
|
3880
|
Samsung Galaxy Note20 Ultra
|
Snapdragon 865+
|
985
|
3294
|
Samsung Galaxy S0+
|
Snapdragon 865
|
811
|
3076
|
OnePlus 8T
|
Snapdragon 865
|
887
|
3393
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С 5-нанометровым чипсетом Apple A14 Bionic в Geekbench 5 флагманская однокристальная система компании Qualcomm всё равно тягаться не может. iPhone 12 Pro набирает в среднем около 1600 очков в однопоточном режиме и почти 3900 очков в многопоточном.
Напомним, ASUS ROG Phone 5 будет анонсирован 10 марта 2021 года. Помимо версии с 18 ГБ ОЗУ пользователям будут доступны модификации с 8-16 ГБ оперативной памяти. Из основных характеристик отметим новую систему охлаждения, старый дизайн, 6,78-дюймовую матрицу OLED формата Full HD+ и аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мА*ч. Основная камера будет построена на базе трёх модулей, но разрешение пока ни уточняется.
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