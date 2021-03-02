Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На днях стало известно, что флагманский смартфон ASUS ROG Phone 5 первым на рынке получит 18 ГБ оперативной памяти. Сегодня топовую модификацию будущей новинки протестировали в программном обеспечении Geekbench 5.

реклама

Никаких выдающихся результатов в тестах смартфон продемонстрировать не смог. 18 ГБ оперативной памяти дополнительного буста не дали. В тесте одного ядра игровой флагман набрал 1113 балов, а в многопоточном режиме программное обеспечение присудило ему 3468 баллов. Напомним, ROG Phone нового поколения оборудован 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц и работает на базе операционной системы Android 11.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Для сравнения, Samsung Galaxy S21 на том же процессоре и с 12 ГБ оперативной памяти в Single-Core набирает 1048 пунктов, а в Multi-Core – 3302 пункта. В то же время результат версии Ultra с 16 ГБ ОЗУ составляет 1123 балла и 3440 баллов соответственно.

Смартфон Процессор Single- Core Multi- Core ASUS ROG Phone 5 Snapdragon 888 1113 3468







Samsung Galaxy S21 Snapdragon 888 1048 3302 Samsung Galaxy S21 Ultra Snapdragon 888 1123 3440 iPhone 12 Apple A14 Bionic 1593 3859 iPhone 12 Pro Apple A14 Bionic 1595 3880 Samsung Galaxy Note20 Ultra Snapdragon 865+ 985 3294 Samsung Galaxy S0+ Snapdragon 865 811 3076 OnePlus 8T Snapdragon 865 887 3393





реклама

С 5-нанометровым чипсетом Apple A14 Bionic в Geekbench 5 флагманская однокристальная система компании Qualcomm всё равно тягаться не может. iPhone 12 Pro набирает в среднем около 1600 очков в однопоточном режиме и почти 3900 очков в многопоточном.

Напомним, ASUS ROG Phone 5 будет анонсирован 10 марта 2021 года. Помимо версии с 18 ГБ ОЗУ пользователям будут доступны модификации с 8-16 ГБ оперативной памяти. Из основных характеристик отметим новую систему охлаждения, старый дизайн, 6,78-дюймовую матрицу OLED формата Full HD+ и аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мА*ч. Основная камера будет построена на базе трёх модулей, но разрешение пока ни уточняется.