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Компания ASUS уже почти два года выпускает только флагманские смартфоны. Следующей её новинкой станет игровая модель ASUS ROG Phone 5. По сути, это устройство четвёртого поколения, но одну цифру производитель решил пропустить. Как бы там ни было, предстоящая новинка станет первым в мире смартфоном, на борту которого будет установлено 18 ГБ оперативной памяти.

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Первые модели с 8 ГБ ОЗУ появились в 2017 году. К слову, дебютный смартфон с таким объёмом оперативки представила именно ASUS. Устройство называлось ASUS ZenFone AR. С тех пор объём оперативной памяти увеличился в два раза. В 2018 году Xiaomi анонсировала первые модели с 10 ГБ ОЗУ, а Lenovo показала слайдер Z5 Pro GT с 12 ГБ ОЗУ. В 2019 году производители немного успокоились, а уже в начале 2020 года Samsung оборудовала флагмана Galaxy S20 Ultra 16 ГБ оперативной памяти в топовой модификации.

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У оригинального ASUS ROG Phone установлено 8 ГБ ОЗУ. Модель второго поколения доступна в модификациях с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. К слову, это один из немногих смартфонов на рынке, который может похвастаться встроенным флеш-накопителем вместимостью 1 ТБ. В ROG Phone III к 8 ГБ и 12 ГБ добавилась версия с 16 ГБ оперативной памяти.

ASUS ROG Phone 5 первым обзаведётся 18 ГБ ОЗУ. Поставщиком модулей станет компания Hynix. По словам производителя, это необходимо для того, чтобы смартфон мог удерживать больше приложений в фоновом режиме и не перезагружал их.

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Напомним, грядущая новинка также получит 5-нанометровый флагманский процессор Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц. При этом во всех предыдущих поколения использовалась ускоренная версия операционной системы. Так, оригинальный игровой смартфон оснащён Snapdragon 845 с частотой 2,96 ГГц вместо 2,8 ГГц, а модели второго и третьего поколений получили Snapdragon 855+ и Snapdragon 865+ соответственно.

ASUS ROG Phone 5 будет оборудован панелью на органических светодиодах диагональю 6,78 дюйма и аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 65 Вт. Из прочих особенностей отметим триггеры на торце, операционную систему Android 11, а также поддержку технологии Near Field Communication и стандарта Wi-Fi 6. Анонс смартфона состоится 10 марта 2021 года. О ценах пока что информации нет.