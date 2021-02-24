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Два дня назад компания Huawei анонсировала новый сгибаемый смартфон. В 2019 году она представила модель Mate X, а год спустя появилась улучшенная версия Mate Xs. Флагман нового поколения называется Huawei Mate X2. Его оценили почти 3000 долларов, а замена некоторых компонентов в случае поломки стоит дороже практически любого флагманского смартфона 2020-2021 годов.

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Huawei Mate X2 оборудован 8-дюймовой матрицей на органических светодиодах, которая имеет разрешение 2480 x 2200 пикселей и пропорции 8 к 7,1. В случае поломки дисплея заплатить за его замену придётся примерно 900 долларов. Для сравнения, Samsung Galaxy S21 со 128 ГБ встроенной памяти стоит 800 долларов, а версия с накопителем на 256 ГБ обойдётся в 850 долларов. В то же время цена iPhone 12 стартует с 800 долларов.

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За замену материнской платы придётся выложить из кошелька как минимум 1115 долларов. Это в случае с версией на 256 ГБ постоянной памяти. Стоимость ремонта модификации с накопителем объёмом 512 ГБ составляет 1255 долларов. За эти деньги можно приобрести любой флагманский смартфон.

Например, Samsung Galaxy S21 Ultra в модификациях 12/128 ГБ и 12/256 ГБ стоит 1120 долларов и 1250 долларов соответственно. iPhone 12 Pro Max со 128 ГБ ПЗУ обойдётся в 1100 долларов, в то время как за версию с хранилищем, рассчитанным на 256 ГБ, нужно заплатить на 100 долларов больше.

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В случае с другими компонентами Huawei Mate X2 цены более скромные. Так, замена встроенного аккумулятора ёмкостью 4500 мА*ч составляет примерно 30 долларов, главной 50-мегапиксельная камеры – 185 долларов, а ультраширокоугольной на 16 Мп – 50 долларов. Ремонт фронтальной камеры на 16 Мп стоит 70 долларов. Также отмечается, что в 130 долларов обойдётся замена телеобъектива. Но не указывается, какого именно. Напомним, у новинки их два: 12-мегапиксельный с 3-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельный с 10-кратным приближением.

На тыльной панели установлен ещё один дисплей. Он имеет диагональ 6,45 дюйма и разрешение 2700 x 1160 точек. В его основе тоже лежит 90-герцевая матрица на органических светодиодах. Замена дополнительного экрана стоит лишь 125 долларов. Также сзади есть стекло. Установить новую крышку можно за 90 долларов.

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В завершение добавим, что Huawei Mate X2 оказалась очень популярным в Китае. На площадке JD.com после анонса было оформлено более 170 000 предварительных заявок. Купить модель можно будет с 25 февраля этого года. О продажах смартфона за пределами Поднебесной пока что информации нет. Но и Huawei Mate X, и Mate Xs продавались в Европе.