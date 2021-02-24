Realme представила смартфон с аккумулятором на 6000 мА*ч за 100 евро
Сегодня мы писали о смартфоне Realme Narzo 30 Pro стоимостью от 235 долларов, который может предложить пользователям поддержку 5G, не самый слабый процессор, ёмкий аккумулятор и 120-герцевый дисплей. Вместе с ним компания анонсировала более скромную, но при этом и более автономную модель. Вторая новинка называется Realme Narzo 30A.
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Смартфон заключён в корпус из пластика, который имеет габариты 164,5 x 75,9 x 9,8 мм. Масса составляет 205 граммов. Как и старшая модель, вторая новинка компании получила разъём USB Type-C для подзарядки и выход под проводные наушники. Сканер отпечатков пальцев перебрался с правого торца на тыльную сторону.
Спереди в Realme Narzo 30A установлен обычный дисплей формата HD+ с диагональю 6,5 дюйма. Он построен на базе 60-герцевой жидкокристаллической панели. В нижней части лицевой стороны заметен широкий подбородок, а вверху находится компактный каплевидный вырез с селфи-камерой, над котором можно увидеть решётку разговорного динамика.
Камеры у новинки довольно скромные. Сзади установлены модули разрешением 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера на базе 8-мегапиксельного датчика изображения поддерживает распознавание по лицу. Обе могут снимать видео в формате Full HD с частотой кадров 30 к/сек.
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Мозгом Realme Narzo 30A выступает однокристальная система MediaTek Helio G85. Мобильный процессор выполнен по нормам 12-нанометровой технологии. В его составе есть шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц и пара Cortex-A75 с частотой до 2,0 ГГц. За графику отвечает видеочипа Mali-G52 MC2.
Новинка оборудована 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти в начальной модификации. В топовой конфигурации объём ОЗУ увеличен до 4 ГБ, в то время как хранилище рассчитано на 64 ГБ данных. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой, который является основной особенностью устройства. Из остального отметим двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS, радиоприёмник и операционную систему Android 10 с прошивкой Realme UI 1.0. NFC отсутствует.
Стоимость Realme Narzo 30A в зависимости от модификации памяти составила 100-115 евро. Старт продаж смартфона запланирован на 5 марта 2021 года. Покупателям модель будет доступна в расцветках Laser Black и Laser Blue.
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