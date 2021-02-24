Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Realme обновила линейку смартфонов Narzo. Главная новинка сегодняшнего дня называется Realme Narzo 30 Pro. Модель дебютировала сразу за пределами Поднебесной и поступит в продажу уже на следующей неделе.

реклама

В плане дизайна смартфон никак не выделяется. Спереди мы имеем дисплей с отверстием под селфи-камеру в левом верхнем углу, сзади большую площадку основной камеры, а дактилоскопический сенсор интегрирован в кнопку питания и находится на правой грани. Также у новинки есть выход под наушники и симметричный порт USB Type-C. Габариты корпуса составили 162,2 x 75,1 x 9,1 мм, а масса – 196 граммов. Защита от воды не предусмотрена.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Realme Narzo 30 Pro оборудован 6,5-дюймовым дисплеем IPS с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Разрешение соответствует формату FHD+ и составляет 1080 x 2400 точек. Плотность пикселей – 405 ppi. Матрицу прикрывает стекло, а тыльная сторона оформлена пластиком. Материал, из которого сделан каркас корпуса, не уточняется.

Сердцем новинки служит однокристальная система Dimensity 800U. Идентичный процессор используется в Redmi Note 9T, который в России стоит примерно 22 000 рублей. Мобильный чип выполнен по 7-нанометровый технологии, имеет контроллер Mali-G57 MC3, пиковую частоту 2,4 ГГц и поддерживает сотовые сети пятого поколения. В AnTuTu платформа набирает свыше 340 000 баллов. Пользователям модель предлагает 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной соответственно.

реклама

Подсистема питания в Realme Narzo 30 Pro представлена встроенным аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 15-ваттной быстрой зарядкой Dart Charge. Полностью заряжается АБК за 65 минут. Также заявлена 15-ваттная зарядка USB Power Delivery. Из остального отметим контроллеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS и NFC.

Модель нового поколения оборудована скромной основной камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, поддержкой 4K UHD при 30 к/сек и FHD при 30-120 к/сек. Модуль на 8 Мп имеет оптику с углом захвата 119 градусов. Оптическая стабилизация отсутствует. Разрешение камеры для селфи составляет 16 Мп.

Realme Narzo 30 Pro работает на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI 1.0. Старт продаж запланирован на 4 марта 2021 года. Напомним, в этот день компания представит новую версию проприетарной прошивки и флагманскую модель Realme GT. Стоимость новинки составила в зависимости от комплектации 235 долларов или 275 долларов. Покупателям она будет доступна в расцветках Blade Silver и Sword Black.