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Компания Samsung в России начала продавать флагманские смартфоны Galaxy S21 в начале февраля, но уже они предлагаются со скидкой. Вчера мы писали, что стандартное издание упало в цене на 7000 рублей. Ещё сильнее подешевел флагман прошлого поколения Samsung Galaxy S20 Ultra.

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Модель 2020 года выпуска уже можно приобрести на 35 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. По сравнению с последним снижением цены стоимость упала на 25 000 рублей. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Samsung Galaxy S20 Ultra можно за 69 990 рублей. За эти деньги модель предлагает пользователям встроенный флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ в паре с 12 ГБ оперативной памяти.

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Флагман оснащается дисплеем 3K с разрешением 1440 x 3200 точек и максимальной яркостью 1400 нит. В отличие от модели нового поколения Galaxy S20 Ultra не в состоянии обеспечить частоту обновления 120 Гц при разрешении WQHD+. Под экраном на органических светодиодах расположен ультразвуковой дактилоскопический сканер.

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Панель имеет соотношение сторон 20 к 9 и диагональ 6,9 дюйма, а также соответствует стандарту HDR10+. Плотность точек составляет около 511 точек на дюйм. В экране есть изогнутые боковые грани и круглое отверстие вверху по центру для 40-мегапиксельного селфи-модуля с поддержкой технологии распознавания лиц Face Unlock.

На тыльной стороне Samsung Galaxy S20 Ultra установлена большая площадка с тремя оптическими модулями, сенсором ToF 3D и поддержкой съёмки видео в формате 8K UHD. Частота кадров составляет 24 FPS. При этом в 4K UHD при 60 к/сек снимать ролики можно и на основную камеру, и на фронтальную.

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Разрешение главного модуля составляет 108 Мп (f/1,8). В основе лежит сенсор оптического формата 1/1,33 дюйма. Телеобъектив на 48 Мп имеет перископную конструкцию и 4-кратный зум. Оба модуля получили оптическую стабилизацию изображения. Разрешение ультраширокоугольной камеры составило 12 Мп. Угол захвата изображения – 120 градусов.

В российской версии Samsung Galaxy S20 Ultra установлен 7-нанометровый мобильный процессор Exynos 990 с частотой до 2,73 ГГц и графическим контроллером Mali-G77 MP11. Автономную работу всем компонентам флагмана обеспечивает аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч с 45-ваттной зарядкой проводным путём и 15-ваттной беспроводной подзарядкой по стандарту Qi.

Корпус изготовлен из стекла и металла. Производителем заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68. Флагман обзавёлся стереофоническими динамиками от AKG, USB-C и NFC. Также отметим возможность подключения к мониторам, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц), модуль GPS, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0 и отсутствие разъёма для наушников. Samsung Galaxy S20 Ultra уже получил операционную систему Android 11 в составе фирменного программного обеспечения One UI 3.1.