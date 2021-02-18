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Месяц назад компания Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Все три модели начали продаваться 29 января, но в России они появились только в начале нынешнего месяца. При этом все три новинки уже подешевели. Например, купить Samsung Galaxy S21 можно со скидкой 7000 рублей.

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В Россию южнокорейская компания привезла модификации со 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. Базовый вариант оценили в 74 990 рублей, а цена топовой версии составила 79 990 рублей. Сейчас Samsung Galaxy S21 купить в магазине «Ситилинк» можно за 67 990 рублей и 72 990 рублей соответственно.

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В этом году производитель решил снизить разрешение панели OLED с WQHD+ до Full HD+. Дисплей Dynamic AMOLED 2X обзавёлся интегрированным биометрическим датчиком и поддержкой стандарта HDR10+. Диагональ составила 6,2 дюйма, частота обновления – 120 Гц, а максимальная яркость – 1300 нит.

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Ещё одно упрощение касается корпуса. Новинка имеет стекло на лицевой панели (Gorilla Glass последнего поколения), но тыльная сторона изготовлена из пластика. Рамка осталась металлической. Габаритные размеры составили 151,7 x 71,2 x 72,9 мм. Корпус сохранил защиту от воды по стандарту IP68.

Samsung Galaxy S21 в России, как и в других европейских странах, оборудован 5-нанометровым процессором Exynos 2100. Однокристальная система имеет в своём составе ядра с частотой 2,2-2,9 ГГц и графический контроллер Mali-G78 MP14. Вне зависимости от модификации смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти.

В основной камере установлено три оптических модуля. Разрешение главного и ультраширокоугольного составляет по 12 Мп. Оба могут снимать видео в формате 4K UHD при 60 к/сек. Телеобъектив на 64 Мп поддерживает запись видеоматериалов в формате 8K ULTRA HD с кадровой частотой 24 к/сек. Для любителей делать селфи спереди установлена фронтальная 24-мегапиксельная камера с поддержкой 4K@60FPS.

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Samsung Galaxy S21 можно подключать к мониторам в режимах DeX и Wireless DeX. Поддержкой стилуса в отличие от Galaxy S21 Ultra стандартное издание не обзавелось. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея на 4000 мА*ч с 25-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной подзарядкой по стандарту Qi. Также на борту есть все основные беспроводные интерфейсы, USB-C и стереофонические динамики от AKG. Флагман сразу в продаже появился с прошивкой One UI 3.1 и операционной системой Android 11.