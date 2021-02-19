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Тайваньская компания ASUS с 2018 года регулярно выпускает игровые смартфоны. Три года назад вышел оригинальный ROG Phone на 10-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 845. В 2019 году появился ROG Phone II на 7-нанометровом чипе Snapdragon 855+, а ещё через год производитель представил две модификации ROG Phone III на 7-нм чипах Snapdragon 865 и Snapdragon 865+. Сегодня, 19 февраля, компания анонсировала геймерский смартфон нового поколения ASUS ROG Phone 5.

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Новинка оборудована 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 с пиковой частотой процессорных ядер 2,84 ГГц и графическим контроллером Adreno 660. Над флагманом компания ASUS трудится совместно с Tencent Games. Сотрудничество вылилось в интеграцию поддержки технологии ускорения игр Solar Game. Данная функция даёт возможность повысить производительность смартфона в играх. По словам разработчиков, активация технологии позволяет увеличить FPS и снизить задержку в многопользовательских проектах.

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За автономность ASUS ROG Phone 5 отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой 65-ваттной быстрой зарядки по проводу. Габаритные размеры корпуса составили 172,8 x 77,3 x 10,3 мм. На лицевой панели смартфона установлен дисплей OLED с повышенной частотой обновления и встроенным сканером отпечатков пальцев. Диагональ составляет 6,78 дюйма. Сзади можем видеть основную камеру, представленную тремя модулями. Характеристик пока нет.

Геймерский смартфон нового поколения поступит в продажу с операционной системой Android 11. Также отметим 16 ГБ оперативной памяти в топовой модификации, поддержку Near Field Communication, двухдиапазонный модуль Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц) и стереофонические динамики. Полноценная презентация ASUS ROG Phone 5 состоится 10 марта 2021 года.

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Напомним, все игровые смартфоны компании ASUS официально продавались в России. ROG Phone III дебютировал на российском рынке осенью прошлого года в модификациях с 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Стоимость составила 79 990 рублей и 89 990 рублей соответственно. В обоих случаях установлен накопитель вместимостью 512 ГБ. К слову, в Россию приехала только старшая версия на процессоре Snapdragon 865+.