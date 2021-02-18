35 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
Китайская компания Xiaomi уже совсем скоро возвращается из отпуска. С 22 февраля 2021 года возобновляется рассылка обновлений программного обеспечения MIUI 12 и тестирование MIUI 12.5 в Поднебесной. Несмотря на то, что производитель две недели назад объявил о прекращении выпуска апдейтов прошивки, во время «каникул» вышло несколько обновлений.
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Бета-версия MIUI 12 стала доступна сразу для 27 смартфонов китайской компании. Заметим, что закрытая бета выходит только на модели, которые продаются в Китае. Обновление прилетело на флагманы 2019 и 2020 года семейств Xiaomi Mi 10, Mi 9 и Redmi K20.
Несколько бюджетников тоже не остались без обновления. Закрытая бета-версия стала доступна для Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Youth, Mi CC9e, Mi CC9, Mi CC9 Meitu, Redmi Note +, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 и Redmi Note 9 5G. Также китайская компания обновила всё семейство Redmi K30.
Наконец, бета-версия «прилетела» середнякам Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium. Они были анонсированы в конце осени 2019 года и стали первыми в мире смартфонами, которые получили 108-мегапиксельную основную камеру. Спустя несколько дней после китайского дебюта обе модели появились в Европе как Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro соответственно.
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Ещё восемь девайсов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в разных регионах. Российская прошивка стала доступна для бюджетной модели Redmi 9C с поддержкой технологии Near Field Communication. В Индии компания обновила Redmi 9, а китайская версия прошивки «прилетела» на флагман нового поколения Xiaomi Mi 11, а также на более доступные решения Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 8 Pro.
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10T Pro, который недавно обзавелись операционной системой Android 11, получили более актуальную версию программного обеспечения MIUI 12 в Европе. Оба смартфона оборудованы 7-нанометровым процессором Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч и могут похвастаться 144-герцевой панелью IPS.
Наконец, глобальная сборка MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 9T. Напомним, сегодня, 18 февраля, смартфон дебютировал в России. Его рекомендованная цена составила 20 490 рублей или 21 990 рублей в зависимости от объёма встроенной памяти.
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