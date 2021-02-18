Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi анонсировала в России смартфон Redmi Note 9T. Российская премьера состоялась спустя примерно месяц после релиза в Европе. В сравнении с европейской версией модель ничего не потеряла, но и ничего не приобрела, зато стала чуть дешевле.

реклама

Главная фишка Xiaomi Redmi Note 9T – мобильный 7-нанометровый процессор Dimensity 800U. Однокристальная система получила ядра Cortex-A55 (6 шт.) и Cortex-A76 (2 шт.) с частотой 2 ГГц и 2,4 ГГц соответственно. За обработку графики отвечает контроллер Mali-G57 MC3. В AnTuTu устройство набирает примерно 290 000 баллов в среднем.

анонсы и реклама RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Объём оперативной памяти вне зависимости от модификации смартфона составляет 4 ГБ. Накопитель может быть рассчитан на 64 ГБ или на 128 ГБ. Слот под microSD – независимый. Заметим, что в начальной конфигурации установлен модуль UFS 2.1, а в топовой используется хранилище UFS 2.2.

Минусом новинки является основная камера. Она получила три модуля, но от двух из них толка нет. Речь о паре 2-мегапиксельных датчиков изображения для макросъёмки и более точного размытия фона. Сейчас сенсор глубины Xiaomi добавляет даже во флагманские смартфоны, хотя ещё три года назад она выпускала прошивку MIUI 10, в которой одной из фишек было размытие фона программными средствами. И на этом компания делала основной акцент.

реклама

Стандартный модуль в Xiaomi Redmi Note 9T имеет разрешение 48 Мп, светосилу f/1,8 и фазовую автофокусировку. Запись видеоматериалов может вестись в 4K при 30 FPS и в Full HD при 30/60 FPS. Фронтальная камера в смартфоне одинарная. Селфи-модуль имеет разрешение 13 Мп.

Модель оснащена дисплеем IPS формата FHD+, размер которого составляет 6,53 дюйма по диагонали. Плотность точек – 400 пикселей на дюйм. Матрица прикрыта пятым поколением Gorilla Glass. Тыльная сторона смартфона и рамка изготовлены из пластика. Производителем заявлена защита от брызг. Корпус имеет размеры 161,2 x 77,3 x 9,1 мм. Масса составляет 199 граммов.

В Xiaomi Redmi Note 9T установлен аккумулятор зарядной ёмкостью 5000 мА*ч. Для восполнения заряда предусмотрен порт USB Type-C. Мощность быстрой подзарядки составила 18 Вт. В новинке также есть стереофонические динамики, ИК-порт, контроллеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, а также чип NFC и радио.

реклама

Дактилоскопический сенсор установлен на боковом торце. Сейчас модель работает на прошивке MIUI 12 с операционной системой Android 10. В конце этого полугодия смартфон получит MIUI 12.5. В будущем также ожидается и обновление ОС до версии Android 11.

В 20 490 рублей компания оценила модификацию с 64 ГБ встроенной памяти. Цена Xiaomi Redmi Note 9T со 128 ГБ ПЗУ составила 21 990 рублей. Новинка уже поступила в продажу в России в фиолетовом и чёрном цветовых исполнениях. Напомним, в Европе за смартфон компания просит 230 евро (20 500 рублей) и 270 евро (24 000 рублей) соответственно.