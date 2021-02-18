Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi Note 9T представлен в России – Dimensity 800U, 5000 мА*ч и NFC по цене от 20 490 рублей

В продажу модель уже поступила.
[ ] для раздела Блоги
+
Много 3060 Ti в наличии, смотри цены
RTX 3080 в наличии но втрое дороже рек цены
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi анонсировала в России смартфон Redmi Note 9T. Российская премьера состоялась спустя примерно месяц после релиза в Европе. В сравнении с европейской версией модель ничего не потеряла, но и ничего не приобрела, зато стала чуть дешевле.

реклама

Главная фишка Xiaomi Redmi Note 9T – мобильный 7-нанометровый процессор Dimensity 800U. Однокристальная система получила ядра Cortex-A55 (6 шт.) и Cortex-A76 (2 шт.) с частотой 2 ГГц и 2,4 ГГц соответственно. За обработку графики отвечает контроллер Mali-G57 MC3. В AnTuTu устройство набирает примерно 290 000 баллов в среднем. 

анонсы и реклама
RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Объём оперативной памяти вне зависимости от модификации смартфона составляет 4 ГБ. Накопитель может быть рассчитан на 64 ГБ или на 128 ГБ. Слот под microSD – независимый. Заметим, что в начальной конфигурации установлен модуль UFS 2.1, а в топовой используется хранилище UFS 2.2.

Минусом новинки является основная камера. Она получила три модуля, но от двух из них толка нет. Речь о паре 2-мегапиксельных датчиков изображения для макросъёмки и более точного размытия фона. Сейчас сенсор глубины Xiaomi добавляет даже во флагманские смартфоны, хотя ещё три года назад она выпускала прошивку MIUI 10, в которой одной из фишек было размытие фона программными средствами. И на этом компания делала основной акцент.

реклама

Стандартный модуль в Xiaomi Redmi Note 9T имеет разрешение 48 Мп, светосилу f/1,8 и фазовую автофокусировку. Запись видеоматериалов может вестись в 4K при 30 FPS и в Full HD при 30/60 FPS. Фронтальная камера в смартфоне одинарная. Селфи-модуль имеет разрешение 13 Мп.

Модель оснащена дисплеем IPS формата FHD+, размер которого составляет 6,53 дюйма по диагонали. Плотность точек – 400 пикселей на дюйм. Матрица прикрыта пятым поколением Gorilla Glass. Тыльная сторона смартфона и рамка изготовлены из пластика. Производителем заявлена защита от брызг. Корпус имеет размеры 161,2 x 77,3 x 9,1 мм. Масса составляет 199 граммов.

В Xiaomi Redmi Note 9T установлен аккумулятор зарядной ёмкостью 5000 мА*ч. Для восполнения заряда предусмотрен порт USB Type-C. Мощность быстрой подзарядки составила 18 Вт. В новинке также есть стереофонические динамики, ИК-порт, контроллеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, а также чип NFC и радио.

реклама

Дактилоскопический сенсор установлен на боковом торце. Сейчас модель работает на прошивке MIUI 12 с операционной системой Android 10. В конце этого полугодия смартфон получит MIUI 12.5. В будущем также ожидается и обновление ОС до версии Android 11.

В 20 490 рублей компания оценила модификацию с 64 ГБ встроенной памяти. Цена Xiaomi Redmi Note 9T со 128 ГБ ПЗУ составила 21 990 рублей. Новинка уже поступила в продажу в России в фиолетовом и чёрном цветовых исполнениях. Напомним, в Европе за смартфон компания просит 230 евро (20 500 рублей) и 270 евро (24 000 рублей) соответственно.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
+
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
6
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
25
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
184
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
10

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 184
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Участницу конкурса Cyberpunk 2077 забанили за скриншот
41
HUAWEI отказалась выпускать EMUI 11 на 37 смартфонов 2019 и 2020 годов завершив их жизненный цикл
13
ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
160
Xiaomi Redmi Note 8 Pro упал в цене – Helio G90T, NFC, 4500 мА*ч, Android 11 со скидкой 4000 рублей
10
На вторичном рынке GeForce GTX 1060 признали лучшей видеокартой для майнинга по сроку окупаемости
22
AMD почти перестала выпускать видеокарты Radeon RX 6000, а общая доля GPU составляет 2%
49
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G получил модификацию с 256 ГБ памяти по цене 300 долларов
2
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ GDDR6 появилась в списке комплектующих розничного продавца
7
В США отключили заводы Samsung – назревает очередной дефицит чипов памяти, мобильных CPU и GPU
97
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
13
В свежем обновлении Civilization VI даже варвары смогут стать цивилизованной нацией
3
Motorola представила дешёвые смартфоны на Android 11 с NFC и ёмким аккумулятором
1
iPhone SE Plus получит экран Liquid Retina, двойную камеру, NFC и будет стоить от 499 долларов
21
Процессор Alder Lake-S в паре с DDR5 памятью протестировали в Userbenchmark
18
Крупный производитель видеокарт разозлил геймеров рекламой видеокарт GeForce RTX 30 для майнеров
26
Слух: на BlizzConline всё-таки представят ремастер Diablo II, и называться он будет Diablo II Resurrected
19
Процессоры Intel Alder Lake получат ощутимый прирост IPC и обгонят AMD Ryzen 5000 — данные инсайдера
68
Билл Гейтс утверждает, что создать аккумуляторы для стационарного хранения энергии очень сложно
44
Amazon наконец-то огласила дату выхода своей амбициозной MMORPG New World
10
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
48

Популярные статьи

Добыча Эфира на видеокартах может стать невыгодной уже в 2021 – последствия перехода на Ethereum 2.0
99
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
135
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
60
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
33
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
12
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
6
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
+

Сейчас обсуждают

Jaster
12:40
16 нм еще долго не будет "сделано в России" Насколько я знаю у нас единственное производство имеет техпроцесс 90 нм. Зачем чота делать если есть нефть?
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Ольга Яковлева
12:38
Делавэр называется. Вы хоть грамматику подтяните, авось и зарплата подтянется.
Американцы в прошлом году потратили на игры и оборудование на 62% больше, чем годом ранее
Елисей Творимиров
12:35
Эти оддоны пустые все какие-то были, неинтересные.
Энтузиасты готовят ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
Андрей Илясов
12:34
всего лет 50, а там как заживём !...
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Сергей Светлый
12:33
ага, нужно только подождать :)
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
3JIbIDEHb
12:33
Как как... Когда у целого микрорайона свет по вечерам отрубается, сразу видно, кто чего куда.
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
Yolanda Tarska
12:32
Там не надо гнаться за 3дмарками, разница мизерная, снизь тени на 1-2 шага и не будет "немощного убожества", по картинке всё равно не заметишь даже на паузе.
Во многих ноутбуках видеокарта GeForce RTX 3080 оказалась медленнее RTX 3070
Van Helsing
12:31
одна ошибка это тест не играет роли.под фаркрай уже давно изжовано что под интел игра затачивалась)).
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Van Helsing
12:29
его хватит на 6-7 лет не тупи))))).какие пару лет)) если бы 2 или 4 ядра то поверю))
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Елисей Творимиров
12:28
Твой 16-ти ядерник потом порвёт в тряпки Зен4 6800 на ддр5. Как рвёт сейчас в играх 5600--ый первого 16-тиядерного тредтриппера
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем