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Южнокорейская компания Samsung в этом году ещё не представила ни одного смартфона среднего класса, который мог бы стать бестселлером. Такими обычно являются модели серий Galaxy M и Galaxy A. Но уже в этом квартале производитель выпустит сразу четыре смартфона, каждый из которых может претендовать на звание самого популярного в первой половине 2021 года. Речь идёт о Samsung Galaxy A52, Galaxy A72 и их версиях с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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Между предстоящими новинки будет кое-что общее. Все они получат операционную систему Android 11, экраны с повышенной частотой обновления и защиту от воды по стандарту IP67, которой мы не видели в моделях среднего класса уже несколько лет.

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Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 будет оборудованы 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 720G с графикой Adreno 618. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Оба смартфона получат аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 25-ваттной быстрой зарядкой, Bluetooth 5.0, поддержку Near Field Communication, Wi-Fi и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

В будущих новинках мы увидим 90-герцевые панели Super AMOLED формата Full HD+. Samsung Galaxy A52 получит экран диагональю 6,5 дюйма и основную камеру с разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп без телеобъектива. В старшей модели появится 8-мегапиксельный телефотомодуль с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а диагональ дисплея будет увеличена до 6,7 дюйма.

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Samsung Galaxy A52 5G и Galaxy A72 5G от своих вариантов будут отличаться процессорами, а младшая версия ещё получит более скромный аккумулятор – на 4500 мА*ч. В каждой модели с поддержкой мобильных сетей пятого поколения будет установлен 8-нанометровый чипсет Snapdragon 750G с графикой Adreno 619, а частота обновления экрана составит 120 Гц.

Стоимость Samsung Galaxy A52 стартует с отметки 400 долларов. Версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения будет оценена в 450 долларов в начальной модификации. Столько же будет стоить и Samsung Galaxy A72 с 4G-модемом. Вариант с поддержкой сотовой связи стандарта 5G обойдётся как минимум в 500 долларов.

Напомним, до сих пор в ассортименте Samsung дисплеем с повышенной частотой обновления могут похвастаться только флагманы 2020 и 2021 годов. В завершение добавим, что все четыре смартфона серии Galaxy A получат 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 128 ГБ или 256 Гб соответственно.