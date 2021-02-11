Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Одним из основных недостатков флагманов 2020 года компании Samsung наряду с процессором Exynos 990 для Европы стал дизайн. Модели семейства Galaxy S20 внешне казались безликими, и даже продвинутые пользователи не всегда с первой попытки могли сказать, где флагман, а где середняк Galaxy A70. Исправить это производитель постарался в новом поколении. Один из представителей – Samsung Galaxy S21 Ultra. Мировые продажи стартовали в конце января, а в России новинка появилась только в прошлую пятницу.

реклама

Несмотря на то, что с момента старта продаж в российской рознице не прошло и недели, флагман уже подешевел на 9000 рублей. Теперь смартфон стоит дешевле, чем Apple iPhone 12 Pro Max. Если быть точнее, то только в начальной модификации памяти. В продвинутой и топовой флагман компании Samsung и так был дешевле даже до прайската.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В магазине «Ситилинк» купить Samsung Galaxy S21 Ultra с накопителем на 128 ГБ можно за 100 990 рублей. Версия с хранилищем удвоенного объёма стоит 105 990 рублей, а цена конфигурации с 512 ГБ ПЗУ составляет 118 990 рублей. В зависимости от комплектации iPhone 12 Pro в «Ситилинк» стоит на 9000-21 000 рублей дороже. Но ещё раз напомним, что смартфон компании Apple со старта был дороже героя заметки в продвинутой модификации на 5000 рублей, а в топовой – на 12 000 рублей.

реклама

Из характеристик Samsung Galaxy S21 Ultra в первую очередь отметить нужно основную камеру и процессор. На тыльной стороне установлена большая площадка с четырьмя оптическими модулями. Разрешение главного составляет 108 Мп, а ультраширокоугольного – 12 Мп, как и в прошлом поколении. А вот главная особенность – пара телеобъективов на 10 Мп. Длинный имеет перископную конструкцию и 10-кратный оптический зум. Короткий телевик обеспечивает приближение кратностью 3x. Видео снимать можно в 4K при 60 к/сек и 8K UHD при 30 к/сек.

Под капотом флагмана установлен 5-нанометровый мобильный процессор Exynos 2100, который оказался намного лучше, чем Exynos 990. В бенчмарках даже со Snapdragon 888 новый чип может тягаться на равных, но проблема нагрева и троттлинга никуда не делась. К слову, однокристальная система имеет графику Mali-G78 MP14 и работает в паре с 12/16 ГБ оперативной памяти в зависимости от спецификации.

Современные смартфоны внешне отличаются площадкой основной камеры и расположением фронтального модуля. У Samsung Galaxy S21 Ultra блок на тыльной панели плавно перетекает в боковой и верхний торцы. Фронталка на 40 Мп установлена по центру дисплея. Сам экран построен на органических светодиодах, имеет разрешение Quad HD+, диагональ 6,8 дюйма и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Под панелью Dynamic AMOLED 2X установлен оптический сканер отпечатков пальцев.

реклама

Ёмкость встроенного аккумулятора в Samsung Galaxy S21 Ultra составила 5000 мА*ч, а мощность зарядок – 25 Вт по проводу и 15 Вт беспроводным путём. Смартфон работает на базе операционной системы Android 11 с прошивкой One UI 3.1. Из прочего отметим стереодинамики AKG, защиту корпуса IP68, NFC, поддержку работы со стилусом S Pen и стекло Gorilla Glass Victus.