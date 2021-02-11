Samsung Galaxy S21 Ultra уже подешевел на 9000 рублей и стоит дешевле iPhone 12 Pro Max
Одним из основных недостатков флагманов 2020 года компании Samsung наряду с процессором Exynos 990 для Европы стал дизайн. Модели семейства Galaxy S20 внешне казались безликими, и даже продвинутые пользователи не всегда с первой попытки могли сказать, где флагман, а где середняк Galaxy A70. Исправить это производитель постарался в новом поколении. Один из представителей – Samsung Galaxy S21 Ultra. Мировые продажи стартовали в конце января, а в России новинка появилась только в прошлую пятницу.
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Несмотря на то, что с момента старта продаж в российской рознице не прошло и недели, флагман уже подешевел на 9000 рублей. Теперь смартфон стоит дешевле, чем Apple iPhone 12 Pro Max. Если быть точнее, то только в начальной модификации памяти. В продвинутой и топовой флагман компании Samsung и так был дешевле даже до прайската.
В магазине «Ситилинк» купить Samsung Galaxy S21 Ultra с накопителем на 128 ГБ можно за 100 990 рублей. Версия с хранилищем удвоенного объёма стоит 105 990 рублей, а цена конфигурации с 512 ГБ ПЗУ составляет 118 990 рублей. В зависимости от комплектации iPhone 12 Pro в «Ситилинк» стоит на 9000-21 000 рублей дороже. Но ещё раз напомним, что смартфон компании Apple со старта был дороже героя заметки в продвинутой модификации на 5000 рублей, а в топовой – на 12 000 рублей.
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Из характеристик Samsung Galaxy S21 Ultra в первую очередь отметить нужно основную камеру и процессор. На тыльной стороне установлена большая площадка с четырьмя оптическими модулями. Разрешение главного составляет 108 Мп, а ультраширокоугольного – 12 Мп, как и в прошлом поколении. А вот главная особенность – пара телеобъективов на 10 Мп. Длинный имеет перископную конструкцию и 10-кратный оптический зум. Короткий телевик обеспечивает приближение кратностью 3x. Видео снимать можно в 4K при 60 к/сек и 8K UHD при 30 к/сек.
Под капотом флагмана установлен 5-нанометровый мобильный процессор Exynos 2100, который оказался намного лучше, чем Exynos 990. В бенчмарках даже со Snapdragon 888 новый чип может тягаться на равных, но проблема нагрева и троттлинга никуда не делась. К слову, однокристальная система имеет графику Mali-G78 MP14 и работает в паре с 12/16 ГБ оперативной памяти в зависимости от спецификации.
Современные смартфоны внешне отличаются площадкой основной камеры и расположением фронтального модуля. У Samsung Galaxy S21 Ultra блок на тыльной панели плавно перетекает в боковой и верхний торцы. Фронталка на 40 Мп установлена по центру дисплея. Сам экран построен на органических светодиодах, имеет разрешение Quad HD+, диагональ 6,8 дюйма и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Под панелью Dynamic AMOLED 2X установлен оптический сканер отпечатков пальцев.
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Ёмкость встроенного аккумулятора в Samsung Galaxy S21 Ultra составила 5000 мА*ч, а мощность зарядок – 25 Вт по проводу и 15 Вт беспроводным путём. Смартфон работает на базе операционной системы Android 11 с прошивкой One UI 3.1. Из прочего отметим стереодинамики AKG, защиту корпуса IP68, NFC, поддержку работы со стилусом S Pen и стекло Gorilla Glass Victus.
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