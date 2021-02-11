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Samsung Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888 превосходит версию на Exynos 2100

Чуда не случилось в очередной раз.
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Чуда не случилось – флагманский смартфон Samsung на процессоре Snapdragon вновь оказался лучше версии на Exynos. В тестах принял участие Samsung Galaxy S21 Ultra. Во всех странах, кроме европейских, он продаётся со Snapdragon 888. В нашем регионе официально доступна версия на Exynos 2100. В Южной Корее – обе.

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Для начала напомним, что однокристальные системы нового поколения выполнены по нормам 5-нанометровой технологии. Ядра в процессорах идентичные, но у Exynos 2100 они трудятся с более высокой тактовой частотой. Обе SoC получили нейронный блок для задач искусственного интеллекта, производительность которого составляет 26 TOPS. В Snapdragon 888 установлен графический чип Adreno 660, а в Exynos 2100 за обработку графики отвечает 14-ядерный видеоускоритель Mali-G78. Детальнее с параметрами мобильных платформ можно ознакомиться в таблице ниже. А теперь перейдём к результатам в бенчмарках.

Параметр
Samsung Exynos 2100
Qualcomm Snapdragon 888
CPU
1 x 2,9 ГГц ( Cortex-X1)
1 x 2,9 ГГц ( Cortex-X1 | Kryo 680 Prime)
3 x 2,8 ГГц ( Cortex-A78)
3 x 2,8 ГГц ( Cortex-A78 | Kryo 680 Gold)
4 x 2,2 ГГц ( Cortex-A55)
4 x 2,2 ГГц ( Cortex-A55 | Kryo 680 Silver)
GPU
Mali-G78 MP14
( Vulkan 1.1 | OpenCL 2.0 | Direct 12)
Adreno 660
( Vulkan 1.1 | OpenCL 2.0 | Direct 12)
Техпроцесс
5 нм EUV
5 нм
ОЗУ
LPDDR5-3200 | макс. 16 ГБ
LPDDR5-3200 | макс. 16 ГБ
ПЗУ
UFS 3.1
UFS 3.0 | UFS 3.1
NPU
3-ядерный NPU | 26 TOPS
Hexagon 780 | 26 TOPS
Мультимедиа
Экран: 4096 x 2160 точек
Экран: 3840 x 2160точек
Запись:
8K UHD @ 30 FPS | 4K UHD @ 120 FPS
Запись:
8K UHD @ 30 FPS | 4K UHD @ 120 FPS
Воспроизведение: 8K @ 60 FPS
Воспроизведение: 8K @ 60 FPS
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В многопоточном режиме Geekbench 5 лидером стал Exynos 2100, который набрал 3518 баллов. Snapdragon 888 уступил ему почти 300 баллов. Связано это с более высокой частотой ядер Cortex-A78 и Cortex-A55 у чипа компании Samsung. А вот в режиме Single Core процессоры поменялись местами, но разница в пользу чипа Qualcomm составила лишь 2 пункта – 1109 пунктов против 1107 пунктов.

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В AnTuTu также больше «попугаев» набрала однокристальная система Snapdragon 888. При этом разница составила менее 100 баллов. Чипу Snapdragon 888 программное обеспечение присудило 657 273 «попугая», в то время как Exynos 2100 получил 657 150 «попугаев».

В GFXBench дважды лучше себя показал мобильный процессор Snapdragon 888. Ещё в двух тестах чипсеты продемонстрировали идентичные результаты. А вот в 3DMark два раза Exynos 2100 удалось превзойти своего конкурента.

Бенчмарк
Exynos 2100
Snapdragon 888
Geekbench 5
Single-Core
1107
1109
Multi-Core
3518
3244
AnTuTu
657 150
657 273
GFXBench
Manhattan ES 3.1 ( offscreen Full HD)
107
109
Manhattan ES 3.1 ( onscreen)
58
58
Car Chase ES 3.1 ( offscreen Full HD)
64
66
Car Chase ES 3.1 ( onscreen)
33
33
3DMark
SSE Vulkan 1.0 ( offscreen Quad HD)
6328
6139
Wild Life Vulkan 1.1 ( offscreen Quad HD)
5691
5547


Собственные тесты двух однокристальных систем нового поколения решил провести ресурс AnandTech. Для испытания возможностей Samsung Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888 использовался только вентилятор, тогда как вариант на Exynos 2100 охлаждали ещё и в холодильной камере.

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Exynos 2100 потребляет на 18-35% больше энергии в сравнении со Snapdragon 888, от чего страдает автономность. PCMark Work 2.0 подтверждает, что Samsung Galaxy S21 Ultra на процессоре Qualcomm дольше может работать без подзарядки.

Также отметим, что производительность Exynos 2100 выходит на уровень Snapdragon 888 только при дополнительном охлаждении в холодильнике. Если ограничиться исключительно вентилятором, то чип Samsung существенно уступает однокристальной системе Qualcomm.

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