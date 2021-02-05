После запрета на мат в соцсетях ненормативной лексики стало больше
Аналитическое агентство «Медиалогия» заявляет, что несмотря на вступление в силу поправок, нацеленных на борьбу против нецензурной лексики в социальных сетях, заметок с матами от этого меньше не стало. Более того, их количество выросло примерно в полтора раза по сравнению с первыми числами февраля минувшего года.
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«Медиалогия» отмечает, что 1 и 2 февраля 2021 года на крупнейших площадках VK, «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter российскими пользователями в сумме было размещено более 646 000 записей, содержащих ненормативную лексику.
Аналитическая компания отмечает, что полученные результаты корректно сравнивать с периодом 3-4 февраля минувшего года, поскольку это были будние дни, а по выходным активность пользователей возрастает. Следовательно, растёт и число заметок. Тогда в вышеупомянутых соцсетях было суммарно размещено примерно 426 500 публикаций с обсценной лексикой.
Главными темами для обсуждения в году минувшем были коронавирус в Китае и первые случаи инфицирования в России, государственные служащие «в мехах» и обрушившаяся крыша одного из комплексов в Санкт-Петербурге. Первые числа февраля нового года запомнились в первую очередь арестом Навального. Также в социальных сетях обсуждались митинги в разных уголках страны.
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