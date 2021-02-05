Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Аналитическое агентство «Медиалогия» заявляет, что несмотря на вступление в силу поправок, нацеленных на борьбу против нецензурной лексики в социальных сетях, заметок с матами от этого меньше не стало. Более того, их количество выросло примерно в полтора раза по сравнению с первыми числами февраля минувшего года.

реклама

«Медиалогия» отмечает, что 1 и 2 февраля 2021 года на крупнейших площадках VK, «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter российскими пользователями в сумме было размещено более 646 000 записей, содержащих ненормативную лексику.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Аналитическая компания отмечает, что полученные результаты корректно сравнивать с периодом 3-4 февраля минувшего года, поскольку это были будние дни, а по выходным активность пользователей возрастает. Следовательно, растёт и число заметок. Тогда в вышеупомянутых соцсетях было суммарно размещено примерно 426 500 публикаций с обсценной лексикой.

Главными темами для обсуждения в году минувшем были коронавирус в Китае и первые случаи инфицирования в России, государственные служащие «в мехах» и обрушившаяся крыша одного из комплексов в Санкт-Петербурге. Первые числа февраля нового года запомнились в первую очередь арестом Навального. Также в социальных сетях обсуждались митинги в разных уголках страны.