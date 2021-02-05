Samsung Galaxy M12 представлен официально – Exynos 850, Android 11 и аккумулятор на 6000 мА*ч
Южнокорейская компания Samsung анонсировала смартфон среднебюджетного уровня. Новинка называется Samsung Galaxy M12. Она получила новый мобильный процессор, свежее программное обеспечение, ёмкий аккумулятор и Quad-камеру.
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Аппаратная платформа строится вокруг 8-нанометровой однокристальной системы Exynos 850. Компания до сих пор официально не представила этот чипсет, но уже известно, что он имеет ядра Cortex-A55 с частотой 2 ГГц и графику Mali-G52.
В новинке установлено 3-6 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 32-128 ГБ в зависимости от конфигурации. Слот под microSD независимый, поэтому отказываться от SIM-карты не придётся. За автономность Samsung Galaxy M12 отвечает большой аккумулятор, зарядная ёмкость которого составляет 6000 мА*ч. Быстрая зарядка имеет мощность 15 Вт.
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Новинка заключена в корпус из пластика со стеклом неизвестного производства на лицевой панели. Экран IPS имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и разрешение HD+. Плотность пикселей не самая высокая – 270 точек на дюйм. В смартфоне используется матрица Infinity-V с каплевидным вырезом, в котором обосновалась 8-мегапиксельная селфи-камера.
Сканер отпечатков пальцев в Samsung Galaxy M12 размещён на правом торце, а сзади осталась площадка основной камеры с разрешением 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Модуль на 5 Мп и имеет ультраширокоугольную оптику с углом захвата 123 градуса. И тыльная, и лицевая камеры умеют записывать видео в Full HD при 30 к/сек.
Программной платформой выступила операционная система Android 11, дополненная фирменным программным обеспечением One UI 3.0. Прочие характеристики смартфона включают GPS, Wi-Fi без поддержки 5 ГГц, разъём для наушников, USB Type-C и Bluetooth 5.0. Чип NFC отсутствует.
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Новинка поступит в продажу в синем, голубом и бирюзовом цветовых решениях. Стоимость Samsung Galaxy M12 пока что не уточняется.
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