Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy M12 представлен официально – Exynos 850, Android 11 и аккумулятор на 6000 мА*ч

Стоимость пока что не уточняется.
[ ] для раздела Блоги
1
Еще одно снижение цен на RTX 3090 почти по цене 3080
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Южнокорейская компания Samsung анонсировала смартфон среднебюджетного уровня. Новинка называется Samsung Galaxy M12. Она получила новый мобильный процессор, свежее программное обеспечение, ёмкий аккумулятор и Quad-камеру.

реклама

Аппаратная платформа строится вокруг 8-нанометровой однокристальной системы Exynos 850. Компания до сих пор официально не представила этот чипсет, но уже известно, что он имеет ядра Cortex-A55 с частотой 2 ГГц и графику Mali-G52.

анонсы и реклама
RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В новинке установлено 3-6 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 32-128 ГБ в зависимости от конфигурации. Слот под microSD независимый, поэтому отказываться от SIM-карты не придётся. За автономность Samsung Galaxy M12 отвечает большой аккумулятор, зарядная ёмкость которого составляет 6000 мА*ч. Быстрая зарядка имеет мощность 15 Вт.

реклама

Новинка заключена в корпус из пластика со стеклом неизвестного производства на лицевой панели. Экран IPS имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и разрешение HD+. Плотность пикселей не самая высокая – 270 точек на дюйм. В смартфоне используется матрица Infinity-V с каплевидным вырезом, в котором обосновалась 8-мегапиксельная селфи-камера.

Сканер отпечатков пальцев в Samsung Galaxy M12 размещён на правом торце, а сзади осталась площадка основной камеры с разрешением 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Модуль на 5 Мп и имеет ультраширокоугольную оптику с углом захвата 123 градуса. И тыльная, и лицевая камеры умеют записывать видео в Full HD при 30 к/сек.

Программной платформой выступила операционная система Android 11, дополненная фирменным программным обеспечением One UI 3.0. Прочие характеристики смартфона включают GPS, Wi-Fi без поддержки 5 ГГц, разъём для наушников, USB Type-C и Bluetooth 5.0. Чип NFC отсутствует.

реклама

Новинка поступит в продажу в синем, голубом и бирюзовом цветовых решениях. Стоимость Samsung Galaxy M12 пока что не уточняется.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
49
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
10
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
39
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
16
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
31
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
38
Деньги вперед: главные игры февраля 2021 года
16
Assassin's Creed Odyssey: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
30

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 38
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 31
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Занимательная статистика World of Tanks: пять игроков до сих пор сидят на Windows 2000, а самая популярная группа сообщества — Metallica
65
Xiaomi официально подтвердила серьёзную проблему камеры в Redmi Note 9 и Redmi 9
10
Apple вернула в продажу iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max по сниженной цене
3
Первые цены GeForce 3060 оказались в 2.5 раза выше рекомендованных – карта стоит дороже RTX 3080FE
38
Биткоин приближается к 40 000 $, Эфир нацелился на 2000, а собранные в 2020г фермы уже окупились
42
На eBay мошенники продают фотографии RTX 3080 и RTX 3070 по рекомендованным ценам видеокарт
25
В Epic Games Store началась раздача Metro Last Light Redux и For The King
5
8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжает дешеветь в РФ – лучший геймерский процессор со скидкой 22%
67
25 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 12.5 для тестирования
1
Ethereum обновил рекорд стоимости, приблизившись к 1700$ - окупаемость карт приблизилась к 3 месяцам
55
Неизвестный инди-проект вырвался на 4 место в Steam и обошёл GTA V и Team Fortress 2 за неделю
1
Xiaomi предлагает протестировать первую стабильную прошивку MIUI 12.5 для 20 актуальных смартфонов
4
Microsoft выпустила обновление KB4598291 для Windows 10 с набором исправлений
23
Перед обновлением Windows 10 21H1 Microsoft развертывает масштабное обновление до версии 2004
7
Samsung Galaxy S20 Ultra в очередной раз подешевел на 15000р перед началом продаж семейства S21
+
Энтузиаст сравнил кадры из Mass Effect Legendary Edition с оригиналом
6
Redmi Note 9 Pro, Mi 10 и другие 45 смартфонов Xiaomi получили стабильный релиз Android 11
+
Страница World of Tanks появилась в Steam, но перенести туда существующий аккаунт не разрешат
11
Доходы майнеров Ethereum бьют рекорды — за прошлый месяц им удалось заработать 830 млн долларов
31
Создатель дилогии Ori жёстко выразился в адрес авторов Cyberpunk 2077 и No Man's Sky
49

Популярные статьи

Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
135
Как перестать ненавидеть майнинг: 5 стадий принятия неизбежного
246
Китайская 2011v3 матплата Atermiter X99 ZX-99EV3_v1.31 - опыт использования, подводные камни
112
Стоит ли покупать новую видеокарту в домашний компьютер в феврале 2021 года
53
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
39
10 захватывающих стелс-экшенов последних 10 лет - игры про скрытных убийц, воров и снайперов
11
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
16
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
49
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
10

Сейчас обсуждают

ssdtm
17:10
У них досихор Интел на 14нм ,а не на 10
Партнёры Intel игнорируют рекомендации для некоторых CPU, потеря производительности доходит до 2 раз
terenty79
17:09
иди и ты, покукарекай.
NASA начали сборку межпланетной станции Psyche для изучения астероида Психея
Renegade1979
17:09
Опа, моськовиты пошли убивать друг-дружку, обзывая их украинцами. Так держать! Больше достанется земельки кетайся и кадыровцам. А ще армянинцам и азербайджикам
NASA начали сборку межпланетной станции Psyche для изучения астероида Психея
Valentin Partizan
17:07
Nitro 5 - как собак не резаных вы что там сравнивали ? я уже не говорю что на АМД я не нашел видика выше 1660 - что тоже даёт копоти . Да и Нитры не тонкие как бы.
Партнёры Intel игнорируют рекомендации для некоторых CPU, потеря производительности доходит до 2 раз
Sergey Airdrop Hunter
17:07
Непонято, и хорошо, что непонятно, нечего сложность добычи повышать.
Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
ssdtm
17:06
На z490 либо 16х4.0 либо 8х 4.0 с дроблением остального. На 590 16х4.0 + 4х4.0 под ssd. Это если говорить про процессорные 4.0 ,а не реализуемые через РСН или отдельные микросхемы
ASRock зарегистрировала широкий ассортимент плат на основе чипсетов Intel серии 500
Renegade1979
17:05
Шутка. Конечно на ДМЗ сдадут. Он чисто на металлоломе выживает. Трамвайные рельсы в Луганске вже так сдали
NASA начали сборку межпланетной станции Psyche для изучения астероида Психея
Евгений Новиков
17:05
кфа2 одна из лучших 3080 в майнинге, та что версии SG с 4 вентиляторами, 85-86 градусов на памяти.
Стабильный майнинг на GeForce RTX 3080 возможен только после замены термопрокладок
flash
17:05
Я ее шину шатал
AMD готовит несколько бюджетных производительных видеокарт с 12 Гб памяти – Radeon RX 6600 и 6600ХТ
ssdtm
17:04
OCF легендарная мамка, ждали на 370,390 и 490. Надо брать.
ASRock зарегистрировала широкий ассортимент плат на основе чипсетов Intel серии 500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем