Xiaomi на время прекращает выпуск обновлений MIUI 11, MIUI 12 и MIUI 12.5
Китайская компания Xiaomi каждую неделю выпускает новые версии фирменной прошивки разных ревизий для своих смартфонов. На данный момент большинство моделей получают программное обеспечение MIUI 12. При этом уже стартовали тесты оболочки MIUI 12.5, а иногда производитель даже успевает выпустить более свежую версию MIUI 11 для старых дешёвых устройств.
реклама
Сегодня, 5 февраля, китайский производитель выпустит последнюю сборку MIUI 11, MIUI 12 и MIUI 12.5, после чего возьмёт небольшой перерыв. На выходных Xiaomi не рассылает обновления, а с 8 по 19 февраля компания идёт на каникулы в связи с Китайским Новым годом.
При этом 8 февраля Xiaomi на международном рынке представит глобальную версию оболочки MIUI 12.5 и флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Ещё вчера стало известно, что в Европе его цена в зависимости от модификации составит 799 евро или 899 евро. Столько же на старте продаж стоил и флагман прошлого поколения Xiaomi Mi 10.
реклама
20 и 21 февраля – это очередные выходные, а уже с 22 февраля производитель возобновляет рассылку обновлений программного обеспечения и продолжает работать в штатном режиме. Международная презентация MIUI 12.5 и Xiaomi Mi 11 станет единственным мероприятием производителя в этот период.
При этом с каникул Xiaomi вернётся не с пустыми руками. Ожидается, что сразу же после перерыва она представит флагманские смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro на 5-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 888. Стандартная модель станет самым доступным решением на чипе Qualcomm при цене 465 долларов за начальную модификацию памяти.
Кроме того, до конца зимы мы можем увидеть ещё одну модификацию Redmi K40, но уже на однокристальной системе Snapdragon 870. Этот же процессор ляжет в основу нового варианта флагмана 2020 года Xiaomi Mi 10, в котором он заменит чипсет Snapdragon 865.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила