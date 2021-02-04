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Xiaomi Mi 11 будет стоить в Европе от 799 до 899 евро

Стоимость стартует с 799 евро.
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28 декабря 2020 года был представлен первый в мире смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 888. 5-нанометровая однокристальная система Qualcomm дебютировала во флагмане Xiaomi Mi 11. Уже 1 января 2021 года он поступил в продажу. Цена в Китае составила от 610 долларов до 720 долларов в зависимости от объёмов встроенной памяти и внутреннего хранилища. Сегодня стала известна стоимость смартфона в Европе.

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Как мы и предполагали, модель нового поколения будет стоить, как её предшественница. Xiaomi Mi 10 представили почти год назад. На китайском рынке он начал продаваться по цене от 3999 юаней. На тот момент это было менее 600 долларов, но по текущему курсу – 610 долларов.

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Xiaomi Mi 10 был выпущен в Европе в конце первого квартала 2020 года. Он появился в модификациях со 128 ГБ и с 256 ГБ встроенной памяти. Цена составила 799 евро и 899 евро соответственно. В обоих случаях предусмотрено 8 ГБ оперативки.

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Xiaomi Mi 11 пойдёт по пути своего предшественника. Он тоже в Европе будет продаваться в конфигурациях 8/128 ГБ за 799 евро и 8/256 ГБ за 899 евро. Оглядываясь на прошлое поколение, можно предположить, что стоимость топовой версии в России составит около 70 000 рублей.

Напомним, что флагман нового поколения – это первый смартфон китайской компании с Quad HD+ дисплеем. Он имеет частоту обновления 120 Гц, диагональ 6,81 дюйма и встроенный сканер отпечатков пальцев, который может проверять пульс.

В основной камере Xiaomi Mi 11 установлены модули на 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп, а фронтальный сенсор имеет разрешение 20 Мп. За автономность декабрьской новинки отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4600 мА*ч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путём. Также отметим стереодинамики, NFC, Android 11 с прошивкой MIUI 12, поддержку 8K ULTRA HD и стекло Gorilla Glass Victus на лицевой панели.

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