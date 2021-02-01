Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
В конце осени позапрошлого года в России в силу вступил так называемый закон о «суверенном Интернете», которым предусмотрено создание национальной системы маршрутизации трафика. Дмитрий Медведев напомнил в разговоре с журналистами, что Российская Федерация полностью готова к отключению от глобального Интернета.
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Медведев отмечает, что «ключи от ларчика находятся за океаном». По его словам, основные права на управление сетью Интернет находятся в США. В связи с этим Россия подготовила план действий на случай, «если у кого-то совсем снесёт голову».
Заместитель председателя Совбеза всё же подчёркивает, что отключение от глобального Интернета является крайней мерой, на которую правительству идти «очень не хотелось бы». Хотя государство к такому шагу уже подготовилось как технологически, так и на законодательном уровне, где, по словам Дмитрия Медведева, «все решения уже приняты».
Одной из причин обособления российского сегмента Интернета стало возможное отключение России от SWIFT. Медведев отметил, что Российскую Федерацию давно пугают отключением от международной системы денежных переводов. То же самое может случиться и с Интернетом.
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Закон об обособлении российского сегмента всемирной паутины приняли для обеспечения возможности управления Интернетом на территории России автономно, т.к. на нём [Интернете] завязано выполнение многих функций государства. Вместе с тем политик заявил, что обособление Рунета всё равно принесёт немало проблем и на данный момент он не видит предпосылок идти на крайние меры.
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