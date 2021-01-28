Samsung Galaxy S21 Ultra и Apple iPhone 12 Pro Max прошли тест на прочность
Две недели назад компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy S21 Ultra. Официально продажи стартуют завтра, 29 января. До России новинка вместе с другими моделями семейства нового поколения доберётся только через неделю. Техноблогер Филип Корой решил протестировать версию Ultra на прочность вместе с Apple iPhone 12 Pro Max, который присутствует на рынке начиная с ноября прошлого года.
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Samsung Galaxy S21 Ultra имеет алюминиевую рамку по периметру и стекло Gorilla Glass Victus (седьмое поколение), которым оформлены лицевая и фронтальная панели смартфона. В iPhone 12 Pro используется стекло Ceramic Shield с вкраплениями керамических монокристаллов. Apple называет его самым прочным на рынке. Заметим, что создала стекло для обоих флагманов компания Corning.
Обе модели без проблем прошли первый этап испытания на прочность. Смартфоны падали с высоты пояса и головы, приземляясь на разные части корпуса. Во время одного из таких падений Samsung Galaxy S21 Ultra лишился одной линзы телеобъектива с 3-кратным зумом на тыльной панели. При этом встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и камера продолжили работать в нормальном режиме. У iPhone 12 Pro Max тоже ни одна функция не отказала.
Затем Филип Корой обзавёлся стремянкой и начал ронять смартфоны из-под потолка с высоты порядка 3 м. Сначала условную победу одержал флагман южнокорейской компании. При падении на тыльную панель он остался целым, а вот в iPhone 12 Pro Max задник разлетелся на кусочки.
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После падения лицевой стороной вниз смартфоны поменялись местами. Флагман американской компании обошёлся без заметных увечий, а экран Samsung Galaxy S21 Ultra пострадал куда больше, в результате чего ультразвуковой сканер отпечатков пальцев перестал работать.
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