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Две недели назад компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy S21 Ultra. Официально продажи стартуют завтра, 29 января. До России новинка вместе с другими моделями семейства нового поколения доберётся только через неделю. Техноблогер Филип Корой решил протестировать версию Ultra на прочность вместе с Apple iPhone 12 Pro Max, который присутствует на рынке начиная с ноября прошлого года.

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Samsung Galaxy S21 Ultra имеет алюминиевую рамку по периметру и стекло Gorilla Glass Victus (седьмое поколение), которым оформлены лицевая и фронтальная панели смартфона. В iPhone 12 Pro используется стекло Ceramic Shield с вкраплениями керамических монокристаллов. Apple называет его самым прочным на рынке. Заметим, что создала стекло для обоих флагманов компания Corning.

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Обе модели без проблем прошли первый этап испытания на прочность. Смартфоны падали с высоты пояса и головы, приземляясь на разные части корпуса. Во время одного из таких падений Samsung Galaxy S21 Ultra лишился одной линзы телеобъектива с 3-кратным зумом на тыльной панели. При этом встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и камера продолжили работать в нормальном режиме. У iPhone 12 Pro Max тоже ни одна функция не отказала.

Затем Филип Корой обзавёлся стремянкой и начал ронять смартфоны из-под потолка с высоты порядка 3 м. Сначала условную победу одержал флагман южнокорейской компании. При падении на тыльную панель он остался целым, а вот в iPhone 12 Pro Max задник разлетелся на кусочки.

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После падения лицевой стороной вниз смартфоны поменялись местами. Флагман американской компании обошёлся без заметных увечий, а экран Samsung Galaxy S21 Ultra пострадал куда больше, в результате чего ультразвуковой сканер отпечатков пальцев перестал работать.