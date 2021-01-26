Gigabyte представила гигантскую видеокарту GeForce RTX 3090 AORUS MASTER
Тайваньская компания Gigabyte пополнила ассортимент графических адаптеров новой ревизией видеокарты GeForce RTX 3090 AORUS MASTER. Оригинальная модель отличается огромной системой воздушного охлаждения, под которую требуется четыре свободных слота. В новинке появился третий разъём питания.
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GeForce RTX 3090 AORUS MASTER построена на базе чипа GA102, выполненного по нормам 8-нанометровой технологии. Графический процессор имеет 10 496 ядер CUDA. В арсенале модели есть 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6X. Максимальная частота работы GPU составляет 1785 МГц.
Учитывая габариты системы охлаждения, можно предположить, что видеокарта имеет существенный разгонный потенциал, но его ограничивает нехватка питания. Именно поэтому в новой ревизии был добавлен третий 8-контактный разъём. Кроме того, производитель рекомендует использовать блоки питания мощность не менее 850 Вт. Для сравнения, к оригинальной модели Gigabyte рекомендует 750-ваттные БП.
Габаритные размеры нового варианта GeForce RTX 3090 AORUS MASTER не изменились, составив 319 x 140 x 70 мм. Масса графического ускорителя производителем не уточняется. Набор интерфейсов сохранился – три разъёма DisplayPort, два HDMI 2.1 и один HDMI 2.0.
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Система охлаждения представлена большим радиатором и тремя кулерами Wind Claw. Боковые вентиляторы имеют размер 115 мм, а центральный – 100 мм. Последний отличается тем, что вращается в противоположную сторону относительно двух боковых, что должно обеспечивать более эффективный воздушный поток.
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Для радиатора применяется большая медная площадка, которая даёт возможность эффективно отводить тепло от видеопамяти и графического чипа. Она соединена с испарительной камерой, к которой в свою очередь подсоединено ещё пять теплопроводящих трубок.
Кожух Gigabyte GeForce RTX 3090 AORUS MASTER исполнен в чёрном цвете. Он имеет матовое покрытие с чёрными глянцевыми и серебристыми вставками. В кожух системы охлаждения интегрирована RGB-подсветка, а на боковой панели ускорителя установлен жидкокристаллический экран для вывода информации о состоянии карты. Дисплей также может отображать текст, анимации и изображения.
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Цена GeForce RTX 3090 AORUS MASTER пока что не уточняется. Дату старта продаж нового графического ускорителя компания Gigabyte тоже пока решила не раскрывать.
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