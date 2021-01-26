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Тайваньская компания Gigabyte пополнила ассортимент графических адаптеров новой ревизией видеокарты GeForce RTX 3090 AORUS MASTER. Оригинальная модель отличается огромной системой воздушного охлаждения, под которую требуется четыре свободных слота. В новинке появился третий разъём питания.

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GeForce RTX 3090 AORUS MASTER построена на базе чипа GA102, выполненного по нормам 8-нанометровой технологии. Графический процессор имеет 10 496 ядер CUDA. В арсенале модели есть 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6X. Максимальная частота работы GPU составляет 1785 МГц.

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Учитывая габариты системы охлаждения, можно предположить, что видеокарта имеет существенный разгонный потенциал, но его ограничивает нехватка питания. Именно поэтому в новой ревизии был добавлен третий 8-контактный разъём. Кроме того, производитель рекомендует использовать блоки питания мощность не менее 850 Вт. Для сравнения, к оригинальной модели Gigabyte рекомендует 750-ваттные БП.

Габаритные размеры нового варианта GeForce RTX 3090 AORUS MASTER не изменились, составив 319 x 140 x 70 мм. Масса графического ускорителя производителем не уточняется. Набор интерфейсов сохранился – три разъёма DisplayPort, два HDMI 2.1 и один HDMI 2.0.

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Система охлаждения представлена большим радиатором и тремя кулерами Wind Claw. Боковые вентиляторы имеют размер 115 мм, а центральный – 100 мм. Последний отличается тем, что вращается в противоположную сторону относительно двух боковых, что должно обеспечивать более эффективный воздушный поток.

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Для радиатора применяется большая медная площадка, которая даёт возможность эффективно отводить тепло от видеопамяти и графического чипа. Она соединена с испарительной камерой, к которой в свою очередь подсоединено ещё пять теплопроводящих трубок.

Кожух Gigabyte GeForce RTX 3090 AORUS MASTER исполнен в чёрном цвете. Он имеет матовое покрытие с чёрными глянцевыми и серебристыми вставками. В кожух системы охлаждения интегрирована RGB-подсветка, а на боковой панели ускорителя установлен жидкокристаллический экран для вывода информации о состоянии карты. Дисплей также может отображать текст, анимации и изображения.

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Цена GeForce RTX 3090 AORUS MASTER пока что не уточняется. Дату старта продаж нового графического ускорителя компания Gigabyte тоже пока решила не раскрывать.