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29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12

Компания даже обновила до MIUI 12 недорогой смартфон 2018 года.
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На прошлой неделе мы писали о выходе актуальной версии прошивки MIUI 12 Stable, упомянув, что компания приостановила рассылку обновлений примерно на неделю. Как оказалось, смартфоны всё это время продолжали получать новые сборки оболочки, просто загрузить их для ручной установки было нельзя. Сейчас ссылки на скачивание были опубликованы задним числом. Выходит, с середины января производитель выпустил актуальную версию MIUI 12 почти на три десятка умных телефонов.

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Начнём с глобальной прошивки. Оную получило 11 моделей во главе с флагманом 2019 года Xiaomi Mi MIX 3 5G. Слайдер на Snapdragon 855 является первым смартфоном китайской компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Оболочка построена на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

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Также новая стабильная версия MIUI 12 Global «прилетела» на Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi Note 9S, Redmi 9T, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, POCO M3, Redmi 8A и Mi Note 10 Lite. Заметим, что последняя модель вместе с последней ревизией оболочки получила операционную систему Android 11, а все остальные работают на десятой версии «зелёного робота».

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Европейская MIUI 12 доступна для десяти смартфонов китайской компании. Её получили Xiaomi Mi 9T, Redmi Note 9S, Redmi Note 7, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8T, а также флагманские модели Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T и Mi 10T Pro. Все четыре устройства работают на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Первые два – уже на Android 11. Xiaomi Mi Note 10 Lite тоже получил операционную систему Android 11 и в Европе. Во всех остальных моделях используется десятая ревизия ОС от Google.

Российская прошивка является не самой популярной, вследствие чего её новые сборки выходят не так часто. На днях MIUI 12 с индексом RU стала доступна для Xiaomi Mi 9T, Redmi 9A, Redmi Note 7, Redmi Note 9S и Redmi 8A. Построена прошивка на ОС Android 10.

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Своё обновление получили POCO X2, Redmi 9 Power и индийская версия Redmi Note 9 Pro. При этом последняя обзавелась операционной системой Android 11. Это первый смартфон девятого поколения, который работает на свежей версии «зелёного робота». За пределами Индии он продаётся как Redmi Note 9S, т.е. уже скоро для него можно ждать европейскую, глобальную и российскую сборки программного обеспечения с Android 11.

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И в завершение расскажем о восьми смартфонах, которые получили китайскую стабильную прошивку MIUI 12. Начнём с флагмана Xiaomi Mi 11 на процессоре Snapdragon 888 и Redmi K30i Racing 5G. Оба уже работают на Android 11. Обновление с Android 10 доступно на Redmi Note 9 4G/5G, Redmi 8, Redmi 7, Redmi 10X 4G. А вот модель Xiaomi Mi 6X, которой скоро исполнится три года, получила MIUI 12 с операционной системой Android 9.0 Pie.

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