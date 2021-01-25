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В декабре 2019 года компания Xiaomi анонсировала семейство Redmi K30. В связи с тем, что цикл перевыпуска смартфонов сокращается, уже осенью 2020 года начали говорить о новом поколении. Однако, за окном конец января 2021 года, а семейство Xiaomi Redmi K40 ещё не было представлено. Но ждать анонса осталось недолго.

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Премьера состоится 17 февраля 2021 года. Новое поколение будет включать как минимум пять смартфонов. Представят ли всех в один день, пока что неизвестно. Но уже есть информация, что 17 февраля мы точно увидим Redmi K40 и Redmi K40 Pro на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888.

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Китайские онлайн-магазины уже начали принимать предварительные заказы на новинки. Правда, даже частичной предоплаты вносить не нужно. Скорее всего из-за этого в очередь станет множество пользователей, чем воспользуется Xiaomi во время рекламной кампании.

Redmi K40 на базе однокристальной системы Snapdragon 888 будет доступен в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ по цене 465 долларов. Ещё в начале января компания заявила, что это будет самый дешёвый в мире смартфон на Snapdragon 888. На данный момент таким является iQOO 7, который стоит в базовой комплектации на 120 долларов дороже.

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Версия Pro будет предложена пользователям в нескольких модификациях: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Начальный вариант обойдётся в 510 долларов. За топовую модификацию придётся отдать около 620 долларов. Заметим, что столько же в Китае стоит Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Redmi K40 и Redmi K40 Pro будут оснащены аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч и плоским дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц. При этом старшая модель получит матрицу формата Quad HD+, а в младшей будет установлена панель Full HD+. Ожидается, что обе будут построены на органических светодиодах.

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Смартфоны поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой MIUI 12.5. Отметим, что глава бренда Redmi Лю Вейбинг на площадке Weibo опубликовал фотографии коробок, в которых устройства поступят в продажу. Как можете видеть выше, одна из них меньше другой. Скорее всего компания предложит два варианта комплекта поставки – с адаптером питания (большая) и без зарядного устройства (меньшая). Это мы уже видели в случае с Xiaomi Mi 11. Правда, тогда эксперимент оказался не очень удачным, поскольку от бесплатного сетевого адаптера отказалось только 6% покупателей.

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Об анонсе других трёх моделей 17 февраля ничего пока что не говорится. Напомним, что китайская компания намерена анонсировать ещё две версии Xiaomi K40 на 6-нанометровом чипе Dimensity 1200 по цене 350-380 долларов и на 7-нанометровой SoC Snapdragon 870, а также издание Redmi K40 Pro Zoom Edition на Snapdragon 888.