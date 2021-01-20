Realme X9 Pro получит Dimensity 1200, 12 ГБ ОЗУ, 120-Гц дисплей, 108-Мп камеру и Android 11
Китайская компания Realme в прошлом году анонсировала смартфон X7 Pro, а уже совсем скоро он получит преемника. Модель нового поколения будет называться Realme X9 Pro. Её главной особенностью станет анонсированный сегодня 6-нанометровый мобильный процессор чипмейкера MediaTek.
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Тайваньский производитель MediaTek представил однокристальные системы Dimensity 1100 и Dimensity 1200. В Realme X9 Pro будет установлена вторая мобильная платформа. Она имеет восемь ядер с пиковой частотой 3,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и поддерживает мобильные сети пятого поколения.
Грядущая новинка будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти. На данный момент в ассортименте китайской компании есть только пять смартфонов, в которых установлено 12 ГБ ОЗУ. Вместимость встроенного накопителя составит 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от модификации.
Realme X9 Pro получил дисплей на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев. OLED-панель сможет похвастаться поддержкой расширенного динамического диапазона и частотой обновления 120 Гц. Диагональ составит 6,4 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне.
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В смартфоне мы увидим тройную основную камеру. В её состав войдут главный модуль на 108 Мп с фазовой автофокусировкой, 13-мегапиксельный телеобъектив и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный блок. Кратность оптического приближения не уточняется. Камера сможет снимать видео в 4K ULTRA HD, но только на скорости 30 к/сек. Параметры фронталки пока не уточняются.
Realme X9 Pro приписывают аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Смартфон получит контроллеры Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, поддержку Near Field Communication и останется без разъёма для наушников. В продажу грядущая новинка поступит с предустановленной фирменной надстройкой Realme UI 2.0, построенной на базе операционной системы Android 11. Дату презентации и стоимость компания объявит позже.
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