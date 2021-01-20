MediaTek представил флагманский 6-нм процессор Dimensity 1200 с пиковой частотой 3 ГГц
Тайваньский чипмейкер MediaTek анонсировала мобильный процессор Dimensity 1200, который будет использоваться в доступных флагманских смартфонах. Вместе с ним дебютировала более скромная однокристальная система Dimensity 1100. Обе платформы поддерживают мобильные сети пятого поколения.
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Чип Dimensity 1200 заменит на рынке модель Dimensity 1000+, которая вышла в прошлом году, но популярной так и не стала. Хотя уже через два дня на её базе выйдет флагманский смартфон Honor V40. Новинка выполняется по нормам 6-нанометрового технологического процесса. По словам разработчиков, она на 22% производительнее предшественницы в однопоточном режиме.
В качестве Prime-ядра используется уже не Cortex-A77, а Cortex-A78. Пиковая частота составляет 3,0 ГГц. Это не рекордный показатель. При этом частотой 3,0 ГГц и выше могут похвастаться ещё только четыре мобильных процессора: Snapdragon 865+ (3,09 ГГц), Snapdragon 870 (3,2 ГГц), Kirin 9000 и Kirin 9000E (по 3,13 ГГц).
В Dimensity 1200 используется сразу четыре ядра Cortex-A78. Ещё три работают на частоте 2,6 ГГц. Также предусмотрен энергоэффективный кластер. В него вошло четыре ядра Cortex-A55. Их тактовая частота составляет 2,0 ГГц. Энергоэффективность по сравнению с Dimensity 1000+ увеличена на 25%. За обработку трёхмерной графики отвечает 9-ядерный видеоускоритель Mali-G77.
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Новинка поддерживает камеры с максимальным разрешением 2000 Мп. Для этого у неё есть новый 5-ядерный процессор обработки изображений. По словам производителя, обновлённая система искусственного интеллекта даёт возможность на 20% быстрее обрабатывать фотографии, сделанные в ночном режиме съёмки. Также отметим, что в смартфонах на Dimensity 1200 мы сможем увидеть 168-герцевые дисплеи.
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Dimensity 1100 тоже выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. Ему досталось четыре ядра Cortex-A78, но все они работает на частоте 2,6 ГГц. Видеоускоритель тот же, что и в старшей модели – Mali-G77 MC9. Чипсет поддерживает дисплеи Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц.
Первые смартфоны на Dimensity 1100 и Dimensity 1200 появятся до конца текущего квартала. За новыми однокристальными системами MediaTek уже выстроилась очередь из таких компаний, как OPPO, Xiaomi, vivo и Realme. В таблице ниже можете сравнить технические характеристики новинок с параметрами однокристальных систем Dimensity 1000+ и Samsung Exynos 1080.
|
|
Dimensity 1200
|
Dimensity 1100
|
Dimensity 1000+
|
Exynos 1080
|
Чип
|
TSMC 6 нм
|
TSMC 7 нм
|
Samsung 5 нм
|
CPU
|
1 x Cortex-A78 |
3,0 ГГц
|
-
|
1 x Cortex-A78 |
2,8 ГГц
|
3 x Cortex-A78 |
2,6 ГГц
|
4 x Cortex-A78 |
2,6 ГГц
|
3 x Cortex-A77 |
2,6 ГГц
|
3 x Cortex-A78 |
2,6 ГГц
|
4 x Cortex-A55 | 2,0 ГГц
|
GPU
|
Mali-G77 MC9
|
Mali-G78 MP10
|
NPU
|
???
|
???
|
4,5 TOPS
|
5,7 TOPS
|
5G (скорость скачивания)
|
4,7 Гбит/сек
|
3,67 Гбит/сек (mmWave) |
5,1 Гбит/сек (sub-6)
|
Поддержка экранов
|
168 Гц | 1080p
|
144 Гц | 1080p
|
144 Гц | 1080p
60 Гц | 4K ULTRA HD
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