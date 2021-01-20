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Тайваньский чипмейкер MediaTek анонсировала мобильный процессор Dimensity 1200, который будет использоваться в доступных флагманских смартфонах. Вместе с ним дебютировала более скромная однокристальная система Dimensity 1100. Обе платформы поддерживают мобильные сети пятого поколения.

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Чип Dimensity 1200 заменит на рынке модель Dimensity 1000+, которая вышла в прошлом году, но популярной так и не стала. Хотя уже через два дня на её базе выйдет флагманский смартфон Honor V40. Новинка выполняется по нормам 6-нанометрового технологического процесса. По словам разработчиков, она на 22% производительнее предшественницы в однопоточном режиме.

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В качестве Prime-ядра используется уже не Cortex-A77, а Cortex-A78. Пиковая частота составляет 3,0 ГГц. Это не рекордный показатель. При этом частотой 3,0 ГГц и выше могут похвастаться ещё только четыре мобильных процессора: Snapdragon 865+ (3,09 ГГц), Snapdragon 870 (3,2 ГГц), Kirin 9000 и Kirin 9000E (по 3,13 ГГц).

В Dimensity 1200 используется сразу четыре ядра Cortex-A78. Ещё три работают на частоте 2,6 ГГц. Также предусмотрен энергоэффективный кластер. В него вошло четыре ядра Cortex-A55. Их тактовая частота составляет 2,0 ГГц. Энергоэффективность по сравнению с Dimensity 1000+ увеличена на 25%. За обработку трёхмерной графики отвечает 9-ядерный видеоускоритель Mali-G77.

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Новинка поддерживает камеры с максимальным разрешением 2000 Мп. Для этого у неё есть новый 5-ядерный процессор обработки изображений. По словам производителя, обновлённая система искусственного интеллекта даёт возможность на 20% быстрее обрабатывать фотографии, сделанные в ночном режиме съёмки. Также отметим, что в смартфонах на Dimensity 1200 мы сможем увидеть 168-герцевые дисплеи.

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Dimensity 1100 тоже выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. Ему досталось четыре ядра Cortex-A78, но все они работает на частоте 2,6 ГГц. Видеоускоритель тот же, что и в старшей модели – Mali-G77 MC9. Чипсет поддерживает дисплеи Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц.

Первые смартфоны на Dimensity 1100 и Dimensity 1200 появятся до конца текущего квартала. За новыми однокристальными системами MediaTek уже выстроилась очередь из таких компаний, как OPPO, Xiaomi, vivo и Realme. В таблице ниже можете сравнить технические характеристики новинок с параметрами однокристальных систем Dimensity 1000+ и Samsung Exynos 1080.



Dimensity 1200 Dimensity 1100 Dimensity 1000+ Exynos 1080 Чип TSMC 6 нм TSMC 7 нм Samsung 5 нм CPU 1 x Cortex-A78 | 3,0 ГГц - 1 x Cortex-A78 | 2,8 ГГц 3 x Cortex-A78 | 2,6 ГГц 4 x Cortex-A78 | 2,6 ГГц 3 x Cortex-A77 | 2,6 ГГц 3 x Cortex-A78 | 2,6 ГГц 4 x Cortex-A55 | 2,0 ГГц GPU Mali-G77 MC9 Mali-G78 MP10 NPU ??? ??? 4,5 TOPS 5,7 TOPS 5G (скорость скачивания) 4,7 Гбит/сек 3,67 Гбит/сек (mmWave) | 5,1 Гбит/сек (sub-6) Поддержка экранов 168 Гц | 1080p 144 Гц | 1080p 144 Гц | 1080p 60 Гц | 4K ULTRA HD