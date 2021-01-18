Дефицит видеокарт в России продлится минимум до лета
Дефицит графических адаптеров не прошёл мимо российского рынка. Резкий рост спроса на видеокарты, вызванный взлётом курса основных криптовалют, стал причиной того, что обновить графическую подсистему персонального компьютера могут далеко не все пользователи.
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Проблемы с поставками начались в последнем квартале 2020 года. По данным представителей российского подразделения AliExpress, в четвёртом квартале прошлого года спрос на графические ускорители в сравнении с третьим кварталом подскочил сразу на 350%.
Сейчас в России новые видеокарты появляются по завышенным ценам. Но даже несмотря на это, пользователи раскупают их за считанные минуты. По данным экспертов, на российском рынке дефицит продлится как минимум до середины текущего года.
Напомним, что несколько дней назад компания NVIDIA в лице финансового директора Колетт Кресс заявила о готовности отреагировать на рост спроса со стороны майнеров, наладив поставки специальных версий ускорителей. Такие видеокарты будут лишены полноценной гарантии производителя и возможности подключаться к мониторам. Но на данный момент, по словам Кресс, майнеры не входят в список основных причин дефицита графических карт.
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