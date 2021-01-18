Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Дефицит графических адаптеров не прошёл мимо российского рынка. Резкий рост спроса на видеокарты, вызванный взлётом курса основных криптовалют, стал причиной того, что обновить графическую подсистему персонального компьютера могут далеко не все пользователи.

реклама

Проблемы с поставками начались в последнем квартале 2020 года. По данным представителей российского подразделения AliExpress, в четвёртом квартале прошлого года спрос на графические ускорители в сравнении с третьим кварталом подскочил сразу на 350%.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Сейчас в России новые видеокарты появляются по завышенным ценам. Но даже несмотря на это, пользователи раскупают их за считанные минуты. По данным экспертов, на российском рынке дефицит продлится как минимум до середины текущего года.

Напомним, что несколько дней назад компания NVIDIA в лице финансового директора Колетт Кресс заявила о готовности отреагировать на рост спроса со стороны майнеров, наладив поставки специальных версий ускорителей. Такие видеокарты будут лишены полноценной гарантии производителя и возможности подключаться к мониторам. Но на данный момент, по словам Кресс, майнеры не входят в список основных причин дефицита графических карт.