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Дефицит видеокарт в России продлится минимум до лета

В конце прошлого года спроса на AliExpress увеличился в 4,5 раза.
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Дефицит графических адаптеров не прошёл мимо российского рынка. Резкий рост спроса на видеокарты, вызванный взлётом курса основных криптовалют, стал причиной того, что обновить графическую подсистему персонального компьютера могут далеко не все пользователи.

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Проблемы с поставками начались в последнем квартале 2020 года. По данным представителей российского подразделения AliExpress, в четвёртом квартале прошлого года спрос на графические ускорители в сравнении с третьим кварталом подскочил сразу на 350%.

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Сейчас в России новые видеокарты появляются по завышенным ценам. Но даже несмотря на это, пользователи раскупают их за считанные минуты. По данным экспертов, на российском рынке дефицит продлится как минимум до середины текущего года.

Напомним, что несколько дней назад компания NVIDIA в лице финансового директора Колетт Кресс заявила о готовности отреагировать на рост спроса со стороны майнеров, наладив поставки специальных версий ускорителей. Такие видеокарты будут лишены полноценной гарантии производителя и возможности подключаться к мониторам. Но на данный момент, по словам Кресс, майнеры не входят в список основных причин дефицита графических карт.

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Олег
16:16
пфф, для подписчиков Ностальжи ПК. (для биомусора)
AliExpress зафиксировал в прошлом квартале почти пятикратный рост спроса на видеокарты
Дмитрий
16:15
НА форуме днс были даже баталии с нефанатами, за какой то FX4100 Тупым аленям года три объясняли что fx лучше, Эдик до сих пор переписку хранит на память. И Эдик считает что он там кого то унижал, да ...
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
terenty79
16:14
это же каким долбо...ом нужно быть, что бы с алика видеокарту заказывать. она в говне там плавала у китайцев, они даже и не отмывают эти карты порой, так и присылают, из под фермы, в дерьме, плесени ...
AliExpress зафиксировал в прошлом квартале почти пятикратный рост спроса на видеокарты
antonov2015
16:12
Чифтроник наверное имел ввиду
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Статья, конечно, выделяется и радует глаз на фоне всяких "битв процессов с видеокартами", но для теста БП откровенно слабовата, особенно для такого интересного экземпляра как сабж статьи, много чего н...
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
CroManIvo
16:09
"майнеры не входят в список основных причин дефицита графических карт." да да да... так мы и поверили...
Дефицит видеокарт в России продлится минимум до лета
Cudin
16:08
Так Интел сразу проиграет, так не интересно
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
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