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Вчера компания NVIDIA анонсировала очередной настольный ускоритель поколения Ampere. Он называется GeForce RTX 3060 и будет стоить в России от 31 800 рублей. Старт продажи запланирован на конец февраля текущего года. Но данная заметка не об этом.

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Колетт Кресс, финансовый директор компании NVIDIA, в рамках мероприятия J.P. Morgan заявила, что на данный момент доля «зелёных» графических ускорителей с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей в потребительском сегменте составляет лишь 10%. Поскольку всего сейчас в эксплуатации находится свыше 200 млн видеокарт, то из них где-то 20 млн относят к серии GeForce RTX разных поколений.

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При этом финансовый директор отмечает, что модели поколения Ampere оказались вдвое популярнее в сравнении с семейством Turing, если судить по объёмам продаж на сопоставимом отрезке жизненного цикла видеокарт. Несмотря на это, компания NVIDIA до сих пор не в состоянии заполнить рынок новыми графическим ускорителями и прогнозирует дефицит серии GeForce RTX 30 как минимум до начала второго квартала текущего года.

В последнее время в связи с ростом стоимости Bitcoin и Ethereum увеличивается и количество желающих добывать криптовалюты. Аналитики утверждают, что из-за этого дефицит видеокарт может затянуться. При этом Колетт Кресс заявила, что пока майнеры оказывают минимальное влияние на спрос. Но в любом случае NVIDIA готова начать поставлять специализированные платы с урезанной гарантией без поддержки подключения мониторов.

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В завершение отметим, что покупателями видеокарт Ampere зачастую являются обладатели ускорителей поколения Pascal, которые пропускают семейство GeForce RTX 20. По данным Steam, сервисом пользуется 16% клиентов, которые владеют графическим адаптерами с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей.