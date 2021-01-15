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Республика Беларусь хочет полностью перейти на электромобили быстрее стран Европы

Об этом заявил Александр Лукашенко.
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В 2020 году доля электрокаров в Норвегии составила 54,3%. В 2021 году она станет первой в мире страной, в которой не будет продано ни одного автомобиля на ископаемом топливе. К 2025 году страна фьордов хочет полностью отказаться от продажи гибридных транспортных средств и машин с двигателями внутреннего сгорания. А тем временем Александр Лукашенко заявил, что первой от автомобилей с ДВС откажется именно Республика Беларусь.

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Лукашенко появился в инновационном центре «Горизонт», где и рассказал о планах по переходу с машин с двигателем внутреннего сгорания на электрокары. Он убеждён, что Беларуси удастся сделать это быстрее европейских государств.

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Во время своего выступления в инновационном центре «Горизонт» Александр Лукашенко заявил, что жители страны начали покупать электрические автомобили. В связи с этим государственному производственному предприятию «Белоруснефть» было поручено начать строительство электрозаправок.

Ещё в прошлом году появилась информация о том, что на совместном китайско-белорусском предприятии «БЕЛДЖИ» по сборке автомобилей Geely может быть запущено производство электрокаров. Лукашенко в рамках выступления упомянул, что Беларусь уже начинает производить собственные машины «на батарейках». За основу может быть взято китайское авто Geely Geometry A.

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