В Норвегии электромобили стали популярнее всех остальных авто
Норвегия планирует к 2025 году полностью отказаться от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и «гибридов», оставив на рынке исключительно электрические транспортные средства. Минувший год в этом плане для страны фьордов можно назвать критическим, т.к. Норвегия стала первым в мире государством, в котором продажи электромобилей пересекли отметку 50%.
реклама
По данным Норвежской дорожной федерации, электрические транспортные средства заняли в стране 54,3% рынка. За год доля электромобилей выросла почти на 12% (с 42,4%). При этом ещё десять лет назад электрические автомобили занимали лишь 1% рынка. Ожидается, что по итогам текущего года их доля вырастет до 65%, а Норвегия станет первой в мире страной, в которой за 12 месяцев не будет продано ни одного авто на ископаемом топливе.
С каждым месяцем популярность электрокаров в стране только увеличивается. В декабре прошлого года их доля составила 66,7%. Всего за минувший год в стране было реализовано почти 141 500 новых транспортных средств, из которых около 77 000 оказались полностью электрическими. При этом во всей Европе продажи машин на батарейках превысили отметку 500 000 штук. В завершение добавим, что норвежское правительство избавило владельцев электрокаров от налогов, которые вынуждены платить владельцы машин с двигателями внутреннего сгорания.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила