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Китайская компания Huami в конце прошлого года представила смарт-часы Amazfit GTS 2e и Amazfit GTR 2. Затем она анонсировала глобальные версии носимых гаджетов на выставке Consumer Electronics Show 2021. Обе модели оценили в 140 долларов. Сегодня, 15 января, новинки поступили в продажу в России.

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Amazfit GTR 2e оборудованы круглой матрицей AMOLED с разрешением 454 x 454 точки. Диагональ составляет 1,39 дюйма. На полном заряде носимый гаджет может проработать в режиме обычного использования около трёх недель. Если же отключить все умные функции, автономность будет увеличена почти вдвое.

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В Amazfit GTS 2e установлена прямоугольная активная матрица на органических светодиодах. Размер составляет 1,65 дюйма по диагонали, а разрешение – 348 x 442 точки. Максимальное время автономной работы составляет 24 дня. С умными функциями в нормальном режиме часы нужно заряжать примерно один раз каждый две недели.

Производитель отмечает, что изображение на дисплее разворачивается на 180 градусов. Сделано это для того, что смарт-часы можно было одинаково удобно использовать как на левой руке, так и на правой. Обе новинки обзавелись поддержкой 90 режимов тренировок, могут определять температуру, отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме 24/7 и выполнять мониторинг сна. Функция определения уровня кислорода в крови тоже имеется

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Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.0. Корпус получил защиту от воды 5 ATM. Стоимость Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e в России составила 10 990 рублей.