Huami анонсировала три версии дешёвых смарт-часов Amazfit для глобального рынка на CES 2021
Китайская компания Huami анонсировала сразу несколько умных часов под брендом Amazfit на выставке Consumer Electronic Showcase 2021. Новинки называются Amazfit GTR 2e, Amazfit GTS 2e и Amazfit GTR 2 LTE. На CES 2021 состоялась полноценная премьера первых двух моделей, а третью только формально анонсировали, но появиться она позже.
реклама
Amazfit GTS 2e оборудованы прямоугольным 1,65-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой сенсорного управления и плотностью точек 341 пиксель/дюйм. В Amazfit GTR 2e установлена круглая панель диметром 1,39 дюйма с плотностью 326 пикселей/дюйм.
Обе новинки поддерживают 90 спортивных режимов, могут определять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, а также умеют отслеживать качество и продолжительность сна. На борту есть GPS, а корпус имеет защиту от воды 5ATM.
Amazfit GTS 2e могут проработать на полном заряде от двух недель до 24 дней. Время автономной работы Amazfit GTR 2e составляет 24-45 дней. При этом ёмкость встроенных аккумуляторных батарей китайская компания не уточняет.
реклама
Стоимость Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e составила по 140 долларов. Первая модель появится в расцветках Obsidian Black, Matcha Green и Slate Gray, а вторую можно будет приобрести в цветах Moss Green, Lilac Purple и Obsidian Black. Дата старта продаж в Европе пока что не уточняется. Amazfit GTR 2 с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения поступят в продажу немного позже.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила