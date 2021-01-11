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Китайская компания Huami анонсировала сразу несколько умных часов под брендом Amazfit на выставке Consumer Electronic Showcase 2021. Новинки называются Amazfit GTR 2e, Amazfit GTS 2e и Amazfit GTR 2 LTE. На CES 2021 состоялась полноценная премьера первых двух моделей, а третью только формально анонсировали, но появиться она позже.

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Amazfit GTS 2e оборудованы прямоугольным 1,65-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой сенсорного управления и плотностью точек 341 пиксель/дюйм. В Amazfit GTR 2e установлена круглая панель диметром 1,39 дюйма с плотностью 326 пикселей/дюйм.

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Обе новинки поддерживают 90 спортивных режимов, могут определять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, а также умеют отслеживать качество и продолжительность сна. На борту есть GPS, а корпус имеет защиту от воды 5ATM.

Amazfit GTS 2e могут проработать на полном заряде от двух недель до 24 дней. Время автономной работы Amazfit GTR 2e составляет 24-45 дней. При этом ёмкость встроенных аккумуляторных батарей китайская компания не уточняет.

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Стоимость Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e составила по 140 долларов. Первая модель появится в расцветках Obsidian Black, Matcha Green и Slate Gray, а вторую можно будет приобрести в цветах Moss Green, Lilac Purple и Obsidian Black. Дата старта продаж в Европе пока что не уточняется. Amazfit GTR 2 с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения поступят в продажу немного позже.