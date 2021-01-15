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Почти три недели назад китайская компания Xiaomi представила фирменное программное обеспечение MIUI 12.5. Ещё до анонса к этой версии оболочки все относились несерьёзно. Но на презентации производитель заявил, что это полноценное обновление прошивки, а не минорный промежуточный апдейт в преддверии выхода MIUI 13.

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В день анонса закрытая публичная бета-версия программного обеспечения стала доступна для 21 смартфона китайской компании. Сегодня, 15 января, Xiaomi запустила публичное тестирование оболочки. Открытая бета-версия доступна для 28 умных телефонов, включая несколько моделей бренда Redmi. Пока речь идёт о китайской прошивке.

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MIUI 12.5 получили не только флагманы последних трёх поколений, но и несколько бюджетных моделей. Так, опробовать прошивку уже могут владельцы китайских версией Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, анонсированных два года назад. Также апдейт доступен для Redmi Note 8, причём сразу с операционной системой Android 11.

Недавние новинки Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G тоже получили публичную бета-версию MIUI 12.5. Напомним, что на прошлой неделе стандартное издание в немного урезанном виде (без ультраширокоугольной камеры) дебютировало в качестве самого доступного 5G-смартфона в Европе. Называется модель Redmi Note 9T, а цена составила от 229 евро.

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Не остались без обновления Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Эти смартфоны официально продаются только в Китае и оборудованы 7-нанометровым процессором Dimensity 820, который не используется ни в одном другом устройстве. Вместе с ними в первую волну попали Redmi K20 и Redmi K20 Pro, одни из самых популярных телефонов 2019 года.

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На этом апдейты для моделей бренда Redmi не заканчиваются. Открытая бета-версия MIUI 12.5 вышла почти для всего семейства Redmi K30. Оно включает смартфоны среднего класса Redmi K30 4G/5G и Redmi K30i 5G, а также доступные флагманы Redmi K30 Pro, Redmi K30 Ultra и Redmi K30S. Без обновления остались только Redmi K30 5G Racing Edition и Redmi K30 Pro Zoom Edition.

Xiaomi обновляет до MIUI 12.5 сразу три поколения флагманской серии Mi. Помимо Xiaomi Mi 11 новая версия прошивки уже доступна для Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi 9 SE. Из этого списка представителями среднего класса являются только модели Mi 10 Youth Edition и Mi 9 SE. Все остальные смартфоны работают на чипсетах Snapdragon 888, Snapdragon 865 и Snapdragon 855/855+.

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И в завершение отметим, что публичная бета-версия MIUI 12.5 «прилетела» на четыре смартфоны семейства Xiaomi Mi CC9. Вместе с одноимённым стандартным изданием обновление получили специальная версия Meitu Custom Edition, бюджетник Xiaomi Mi CC9e и первый в мире смартфон со 108-Мп камерой Xiaomi Mi CC9 Pro.