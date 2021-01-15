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Вчера администрация Дональда Трампа добавила несколько китайских компаний в чёрный список. В него попал и производитель смартфонов Xiaomi. Но, как стало известно, пекинская компания находится не в одном списке с Huawei, что определяет строгость санкций.

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В отличие от Huawei пекинский гигант сможет и дальше сотрудничать с американскими фирмами, включая Qualcomm и Google. Это означает, что смартфоны Xiaomi не лишатся программного обеспечения Google Mobile Services и мобильных процессоров Snapdragon.

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Тем не менее, американские инвесторы должны избавиться от своих активов в попавших в чёрный список китайских компаний. Сделать это нужно до 11 ноября нынешнего года. После новостей о необходимости в выводе активов резко упала стоимость акций Xiaomi.

Сразу же через несколько минут после открытия Гонконгской фондовой биржи цена акций снизилась на 10,8% – с 4,21 доллара до 3,76 доллара. Спустя несколько часов стоимость упала до 3,68 доллара за штуку. Затем цена одной акции китайской компании немного поднялась и на момент написания материала составляет 3,79 доллара, что на 10,1% меньше, чем на вчера при закрытии торгов на фондовой бирже.

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Сам же китайский производитель оперативно отреагировал на информацию о попадании в чёрный список США. По словам представителей Xiaomi, пекинская компания продолжает работать в нормальном режиме, но предпримет всё необходимое для защиты инвестиций и держателей акций. На данный момент аналитики занимаются изучением последствий шага администрации Дональда Трампа, чтобы в полной мере оценить влияние последствий на Xiaomi.

Самом собой, производитель отрицает любые обвинения в связи с военными структурами Китайской Народной Республикой. Компания заявляет, что соблюдает все установленные законы и правила ведения бизнеса. Придётся ли Xiaomi уходить с рынка Соединённых Штатов, где она дебютировала три года назад, пока что неизвестно.