Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Агентство Reuters сообщает о том, что администрация Дональда Трампа добавила ещё девять компаний из Поднебесной в чёрный список. В него вошли Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) и Xiaomi, производители авиакосмической техники и смартфонов соответственно. Названия других фирм не уточняются.

реклама

По мнению американского правительства, эти компании имеют прямое отношение к китайскому военному сектору. Заметка на сайте Reuters очень короткая. Помимо написанного выше в ней указано, что попадание китайских производителей в чёрный список скажется и на американских инвесторах. Они должны будут до 11 ноября текущего года избавиться от своих активов в попавших под санкции фирмах.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Напомним, что Xiaomi и COMAC – не первые китайские гиганты, на которых администрация Дональда Трампа наложила санкции. В 2018 года ZTE Corp пришлось выплатить штраф в размере свыше 1 млрд долларов за поставки программного обеспечения и оборудования в Иран.

В 2019 году под санкции попала Huawei, ситуация с которой до сих пор не разрешилась. В прошлом году давление на неё было усилено, что привело к продаже бренда Honor за 15 млрд долларов. Несколько месяцев назад Qualcomm и другие американские фирмы получили возможность сотрудничать с китайской компанией, в частности, поставлять мобильные процессоры, но без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Но Huawei заявила, что больше не нуждается в чипах Qualcomm. Сейчас и Huawei, и ZTE Corp являются угрозой национальной безопасности США.