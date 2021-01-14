Reuters: Xiaomi попала в чёрный список США
Агентство Reuters сообщает о том, что администрация Дональда Трампа добавила ещё девять компаний из Поднебесной в чёрный список. В него вошли Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) и Xiaomi, производители авиакосмической техники и смартфонов соответственно. Названия других фирм не уточняются.
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По мнению американского правительства, эти компании имеют прямое отношение к китайскому военному сектору. Заметка на сайте Reuters очень короткая. Помимо написанного выше в ней указано, что попадание китайских производителей в чёрный список скажется и на американских инвесторах. Они должны будут до 11 ноября текущего года избавиться от своих активов в попавших под санкции фирмах.
Напомним, что Xiaomi и COMAC – не первые китайские гиганты, на которых администрация Дональда Трампа наложила санкции. В 2018 года ZTE Corp пришлось выплатить штраф в размере свыше 1 млрд долларов за поставки программного обеспечения и оборудования в Иран.
В 2019 году под санкции попала Huawei, ситуация с которой до сих пор не разрешилась. В прошлом году давление на неё было усилено, что привело к продаже бренда Honor за 15 млрд долларов. Несколько месяцев назад Qualcomm и другие американские фирмы получили возможность сотрудничать с китайской компанией, в частности, поставлять мобильные процессоры, но без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Но Huawei заявила, что больше не нуждается в чипах Qualcomm. Сейчас и Huawei, и ZTE Corp являются угрозой национальной безопасности США.
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