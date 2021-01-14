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По традиции после анонса флагманов компания Samsung объявляет их стоимость в разных уголках мира. До китайской премьеры ещё долго, зато уже известны цены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в России, странах еврозоны, а также в США и Великобритании. Как обычно, больше всего из кошелька придётся выложить жителям Соединённого Королевства. Не исключено, что в будущем к ним прибавятся китайцы и сингапурцы.

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Samsung Galaxy S21 в России стоит 75 000 рублей в начальной модификации и 80 000 рублей в топовой. Такая же стоимость смартфона и в Европе, а Великобритании цена выше на пару тысяч рублей. А вот в Соединённых Штатах стандартное издание стоит примерно на 15 000 рублей дешевле.

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Ситуация с Samsung Galaxy S21+ идентичная. Разница между российской и европейской ценами практически отсутствует. Вариант для рынка Великобритании стоит приблизительно на 5000 рублей дороже. В Соединённых Штатах смартфон стоит на 15 000-17 000 рублей дешевле, чем в России.

Тенденция сохраняется и когда мы говорим о Samsung Galaxy S21 Ultra, только разница в цене ещё больше выросла. В США за смартфон просят от 88 000 рублей до 102 500 рублей, а в России – от 110 000 рублей до 128 000 рублей, как и в Европе, а в Великобритании стоимость выше ещё на 5000 рублей. Детальнее с ценами можете ознакомиться в таблице ниже.

Смартфон Память Цена Россия США Европа Великобритания Samsung Galaxy S21 8/128 ГБ 74 990 рублей 800 долларов (58 500 рублей) 849 евро (75 500 рублей) 769 фунтов (77 000 рублей) 8/256 ГБ 79 990 рублей 900 долларов (66 000 рублей) 899 евро (80 000 рублей) 819 фунтов (82 000 рублей) Samsung Galaxy S21+ 8/128 ГБ 89 990 рублей 1000 долларов (73 000 рублей) 1049 евро (93 000 рублей) 949 фунтов (95 000 рублей) 8/256 ГБ 94 990 рублей 1100 долларов (80 500 рублей) 1099 евро (97 500 рублей) 999 фунтов (100 000 рублей) Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 ГБ 109 990 рублей 1200 долларов (88 000 рублей) 1249 евро (111 000 рублей) 1149 фунтов (115 000 рублей) 12/256 ГБ 114 990 рублей 1300 долларов ( 95 000 рублей) 1299 евро (115 500 рублей) 1199 фунтов (120 000 рублей) 16/512 ГБ 127 990 рублей 1400 долларов

(102 500 рублей) 1429 евро (127 000 рублей) 1329 фунтов (133 000 рублей)