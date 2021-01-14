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Цены Samsung Galaxy S21 в России оказались на уровне европейских и намного выше, чем в США

В США смартфоны стоят на 14 000-25 000 рублей дешевле, чем в России.
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По традиции после анонса флагманов компания Samsung объявляет их стоимость в разных уголках мира. До китайской премьеры ещё долго, зато уже известны цены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в России, странах еврозоны, а также в США и Великобритании. Как обычно, больше всего из кошелька придётся выложить жителям Соединённого Королевства. Не исключено, что в будущем к ним прибавятся китайцы и сингапурцы.

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Samsung Galaxy S21 в России стоит 75 000 рублей в начальной модификации и 80 000 рублей в топовой. Такая же стоимость смартфона и в Европе, а Великобритании цена выше на пару тысяч рублей. А вот в Соединённых Штатах стандартное издание стоит примерно на 15 000 рублей дешевле.

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Ситуация с Samsung Galaxy S21+ идентичная. Разница между российской и европейской ценами практически отсутствует. Вариант для рынка Великобритании стоит приблизительно на 5000 рублей дороже. В Соединённых Штатах смартфон стоит на 15 000-17 000 рублей дешевле, чем в России.

Тенденция сохраняется и когда мы говорим о Samsung Galaxy S21 Ultra, только разница в цене ещё больше выросла. В США за смартфон просят от 88 000 рублей до 102 500 рублей, а в России – от 110 000 рублей до 128 000 рублей, как и в Европе, а в Великобритании стоимость выше ещё на 5000 рублей. Детальнее с ценами можете ознакомиться в таблице ниже.

Смартфон
Память
Цена
Россия
США
Европа
Великобритания
Samsung
Galaxy S21
8/128 ГБ
74 990 рублей
800 долларов
(58 500 рублей)
849 евро
(75 500 рублей)
769 фунтов
(77 000 рублей)
8/256 ГБ
79 990 рублей
900 долларов
(66 000 рублей)
899 евро
(80 000 рублей)
819 фунтов
(82 000 рублей)
Samsung
Galaxy S21+
8/128 ГБ
89 990 рублей
1000 долларов
(73 000 рублей)
1049 евро
(93 000 рублей)
949 фунтов
(95 000 рублей)
8/256 ГБ
94 990 рублей
1100 долларов
(80 500 рублей)
1099 евро
(97 500 рублей)
999 фунтов
(100 000 рублей)
Samsung
Galaxy S21 Ultra
12/128 ГБ
109 990 рублей
1200 долларов
(88 000 рублей)
1249 евро
(111 000 рублей)
1149 фунтов
(115 000 рублей)
12/256 ГБ
114 990 рублей
1300 долларов
( 95 000 рублей)
1299 евро
(115 500 рублей)
1199 фунтов
(120 000 рублей)
16/512 ГБ
127 990 рублей
1400 долларов
(102 500 рублей)
1429 евро
(127 000 рублей)
1329 фунтов
(133 000 рублей)
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