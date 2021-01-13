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Завтра завершается выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show 2021. А тем временем компания LG анонсировала игровые мониторы серии UltraGear. Сегодня производитель представит модели 34GP950G и 32GP850, а пару дней назад дебютировала модель 27GP950.

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Все три новинки построены на базе матрицы Nano IPS с откликом 1 мс. В UltraGear 34GP950G используется 34-дюймовый дисплей формата Ultrawide Quad HD с разрешением 1440 x 3440 пикселей. Обзавелась поддержкой частоты обновления 180 Гц в режиме OC. Номинальная частота панели более скромная – 144 Гц. Производителем заявлена поддержка стандарта VESA DisplayHDRTM 600 и технологии NVIDIA G-Sync Ultimate.

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Диагональ экрана в UltraGear 32GP850 составляет 31,5 дюйма. В данном решении установлена QHD-панель с разрешением 1440 x 2560 точек и частотой обновления 165 Гц. Как и в случае с более габаритной версией, здесь частоту при желании также можно увеличить до 180 Гц. Из прочего отметим HDR10, AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync.

Третья новинка, UltraGear 27GP950, оснащена матрицей с разрешением 3840 x 2160 точек, что соответствует формату 4K ULTRA HD. Частота обновления составляет 160 Гц. Их характеристик отмечают поддержку VESA DisplayHDR 600, максимальную яркость в 600 нит и разъём HDMI 2.1 для раскрытия всего потенциала игровых приставок Sony и Microsoft нового поколения.

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Все три модели должны выйти на рынок в этом году. Но стоимость игровых мониторов компания LG не уточняет, как и ориентировочные сроки поступления новинок в продажу.