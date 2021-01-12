Правило двух нулей: названа рублёвая цена GeForce RTX 3060
Следует с первых строк этой новости оговориться, что в ней будет использоваться информация, полученная не только из открытых источников, но и из корпоративной рассылки NVIDIA, которая сопровождается всеми крупными анонсами этой компании. Именно в подобном письме для представленных сегодня видеокарт GeForce RTX 3060 упоминалась рекомендованная цена 32 990 рублей (тридцать две тысячи девятьсот девяносто рублей). Попутно упоминалась рекомендованная цена для Украины – 12 990 гривен, и только Казахстан на этот раз остался за бортом официальной рассылки.
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В то же время, все желающие уже могут обратиться к официальному интернет-магазину NVIDIA, где подробное описание характеристик GeForce RTX 3060 соседствует с информацией о начале продаж новинки с конца февраля, а также более низкой рекомендованной ценой.
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Тридцать одна тысяча восемьсот рублей – это совсем другое дело! Она уже способна опровергнуть принцип ценообразования, предложенный предшествующим анонсом NVIDIA, в рамках которого долларовая цена просто умножается на сто. В случае с GeForce RTX 3060 хотя бы перестаёт работать правило двух нулей, а это уже позволяет рассчитывать на лучшее. Если, конечно, дефицит видеокарт и новый криптовалютный бум на разрушат подобные надежды.
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