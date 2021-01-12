Sony представила квадрокоптер Airpeak, на который можно установить беззеркальную камеру
Японский гигант Sony в конце прошлого года анонсировал беспилотный летательный аппарат Airpeak. На выставке потребительской электроники CES 2021 компания показала новинку и рассказала об основных особенностях дрона.
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Airpeak является представителем потребительского рынка. Беспилотник ориентирован на производство профессионального контента, включая фотографию и видеосъёмку. Sony заявила, что её новый дрон сможет поддержать творческий потенциал создателей контента.
Для этого у Airpeak есть поддержка установки беззеркальных камер линейки Alpha для полнокадровой съёмки с воздуха. Производитель отмечает, что новинка является самым компактным в мире беспилотным летательным аппаратом, который может быть оборудован системой Alpha. При этом габаритные размеры и масса модели пока что не уточняются.
Дрон получил четыре ротора и два опорных рычага. Во время полёта последние смещаются вверх, дабы не мешать съёмке. Sony уже успела использовать беспилотник для съёмки тестов электрокара Vision-S в Австрии. Компания поделилась видеороликом, демонстрирующим Airpeak в действии. Для создания видео беспилотник оснастили полнокадровой беззеркальной камерой Alpha 7S II.
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В ноябре прошлого года производитель заявил, что Sony Airpeak поступит в продажу весной 2021 года. Цена и технические характеристики пока что не уточняются.
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