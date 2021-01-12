Xiaomi Mi 10i установил рекорд продаж – доход компании превысил 27 млн долларов
Китайская компания Xiaomi несколько дней назад представила смартфон Mi 10i на Snapdragon 750G. 8 января модель поступила в продажу, а сегодня, 12 января, компания заявила о том, что новинка уже принесла ей 27 млн долларов, что является рекордом.
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Смартфон пока что доступен только в Индии. Он предлагается в модификациях 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Цена начальной версии составила 285 долларов. За дополнительные 64 ГБ встроенной памяти нужно доплатить 15 долларов, а вариант с 8 ГБ ОЗУ обойдётся в 330 долларов.
Исходя из стоимости можно предположить, что в рамках первой распродажи было куплено приблизительно 82 000-95 000 смартфонов. При этом ранее компания хвасталась тем, что на новинку было оформлено 1 млн предварительных заказов, после чего и количество выросло до 1,5 млн. Несмотря на то, что это рекорд, ни в какое сравнение с Xiaomi Mi 11 такие показатели не идут. Флагман нового поколения в Китае за 5 минут принёс в копилку производителя свыше 230 млн долларов.
Напомним, что Xiaomi Mi 10i оборудован 120-герцевым дисплеем диагональю 6,67 дюйма формата Full HD+. В смартфоне есть основная камера с разрешением 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронталка на 16 Мп, а корпус имеет защиту от воды по стандарту IP53.
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Новинка получила аккумулятор ёмкостью 4820 мА*ч с 33-ваттной подзарядкой, поддержки технологию Near Field Communication и располагает разъёмом для подключения наушников. Несмотря на то, что презентация Xiaomi Mi 10i состоялась после анонса прошивки MIUI 12.5, смартфон получил оболочку MIUI 12 на базе операционной системы Android 10.
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