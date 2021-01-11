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Китайская компания vivo анонсировала свой первый флагманский смартфон в 2021 году. Новинка называется iQOO 7 и появится на рынке примерно через полторы недели. Версию Pro с более продвинутой основной камерой ожидаем в ближайшее время.

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iQOO 7 является смартфоном четвёртого поколения, несмотря на название, поскольку после оригинального iQOO вышла модель iQOO 3, а после неё – iQOO 5. От парных цифр компания решила отказаться. Новинка получила 120-герцевую панель AMOLED с поддержкой стандарта HDR10+. Матрица имеет интегрированный дактилоскопический сенсор, разрешение FHD+, диагональ 6,62 дюйма и небольшое отверстие по центру вверху для 16-мегапиксельной селфи-камеры.

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На тыльной стороне установлена тройная основная камера в стиле недавно анонсированной модели vivo X60. Набор модулей радует в отличие от Xiaomi Mi 11. Если первый флагман на Snapdragon 888 оборудован тремя модулями, но не имеет телеобъектива, в новинке всё универсально. Есть зум объектив и ультраширокоугольный блок с разрешением по 13 Мп и главный модуль на 48 Мп (Sony IMX598) с оптической стабилизацией. Кратность зума без потери качества – 2x. Снимать видео можно в 4K ULTRA HD при 30 к/сек.

iQOO 7 оборудован 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 660. На презентации заявили, что в AnTuTu чипсет набирает почти 753 000 баллов. Пока что это второй в мире смартфон на базе этого мобильного процессора, но сразу несколько через три дня представит компания Samsung.

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Новинка представлена в двух модификациях: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4000 мА*ч. Одной из основных особенностей новинки является поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт. При этом в комплект поставки будет сразу же входить 120-ваттный сетевой адаптер. По словам производителя, полностью батарея заряжается за 15 минут с нуля. Сертификация 65W PD позволяет использовать зарядное устройство для подзарядки ноутбуков.

Габаритные размеры iQOO 7 составили 162,2 x 75,8 x 8,7 мм, а масса – почти 210 граммов. Новинка поддерживает стандарт Wi-Fi 6, имеет чип NFC, адаптер Bluetooth 5.2 и стереофонические динамики. Операционная система Android 11 дополнена фирменной прошивкой Origin OS. Разъём для наушников и слот для microSD в смартфоне отсутствует.

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Старт продаж флагмана запланирован на 21 января 2021 года. Стоимость модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составила 585 долларов. Версия с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ обойдётся в 645 долларов. Заметим, что Xiaomi Mi 11 в идентичных конфигурациях оценили в 610 долларов и 720 долларов соответственно.

Таким образом, iQOO 7 стал самым доступным в мире смартфоном на процессоре Snapdragon 888. Но так будет оставаться недолго. Компания Xiaomi сегодня заявила, что в феврале она выпустит модель Redmi K40 Pro на Snapdragon 888, который будет стоить от 465 долларов.