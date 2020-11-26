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Сегодня мы писали о смартфоне Redmi Note 9 Pro 5G. Вместе с ним китайская компания Xiaomi анонсировала стандартное издание семейства. Модель называется просто Redmi Note 9 5G и кое-что позаимствовала у версии с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения.

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Новинка получила 6,53-дюймовый дисплей IPS формата Full HD+ с круглым отверстием под фронтальную камеру в левом углу. Всё это мы видели в обычном Redmi Note 9. При этом разрешение селфи-модуля снизилось с 13 Мп до 8 Мп, а сканер отпечатков пальцев с тыльной панели перекочевал на правый торец.

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Сзади осталась только круглая площадка основной камеры. Разрешение главного модуля составляет 48 Мп, ультраширокоугольного – 8 Мп, а дополнительного – 2 Мп. По сравнению с 4G-версией отметить стоит отказ от ещё одного 2-мегапиксельного датчика изображения. Это радует. Снимать видео можно в формате 4K ULTRA HD.

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Xiaomi Redmi Note 9 5G оборудован 7-нанометровой платформой Dimensity 800U. Однокристальная система компании MediaTek имеет шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, два ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и графический ускоритель Mali-G57 MC3.

В начальной модификации памяти новинка несёт на борту 6 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем на 128 ГБ. Также есть версии 8 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ. В этом плане модель оказалась намного круче 4G-версии, которая в топе оснащена 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Ёмкость аккумуляторной батареи почти не изменилась, составив 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки равна 18 Вт, а не 22,5 Вт, как ожидалось.

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В продажу Redmi Note 9 5G поступит с предустановленной прошивкой MIUI 12, в основу которой ляжет операционная система Android 10. Из прочих параметров модели также стоит отметить выход для подключения проводной гарнитуры, поддержку Near Field Communication, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi 5.

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Новинка стала одним из самых дешёвых в мире смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Цена начальной модификации составила 195 долларов. 30 долларов нужно доплатить за дополнительные 2 ГБ оперативной памяти. Версия с 8 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем вместимостью 256 ГБ обойдётся в 260 долларов.

Если смартфон представят в Европе, он будет конкурировать с Realme 7 5G. Его оценили примерно в 370 долларов с учётом налогов. Появится ли Xiaomi Redmi Note 9 5G в России, пока что неизвестно. Напомним, что 4G-версия Redmi Note 9 доступна в модификациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ по рекомендованной цене 13 990 рублей и 15 990 рублей соответственно.