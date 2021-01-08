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Xiaomi Mi 11 разломился пополам в тесте на прочность

Условия, при которых произошла поломка, остаются неизвестными.
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Xiaomi Mi 11 готовится к тому, чтобы во второй раз выйти на рынок в Китае. Первая распродажа 1 января продлилась лишь 5 минут, и даже этого хватило, чтобы объём реализации превысил 300 000 единиц, а доход компании – 230 млн долларов. Тем не менее, таким же прочным, как и популярным, первый флагман на Snapdragon 888 не оказался. Он в прямом смысле с треском провалил первый тест на прочность.

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На просторах всемирной паутины появилась фотография, на которой запечатлён Xiaomi Mi 11 со сложенной почти на 90 градусов верхней частью корпуса. В шутку смартфон уже успели окрестить Xiaomi Mi Flip 11, намекая на сходство с раскладушкой Samsung Galaxy Flip, которая получила сгибаемый дисплей.

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Справедливости ради нужно отметить, что условия, при которых произошла поломка, остаются неизвестными. Поэтому окончательный вердикт насчёт прочности корпуса смартфона можно будет сделать после того, как он попадёт в руки автора канала JerryRigEverything. Случится это скорее всего не раньше февраля 2021 года.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 имеет металлический каркас и стекло Gorilla Glass Victus (последнее поколение) на лицевой панели. Компания выпустила на рынок версии с пластиковым задником и нанесённым слоем экокожи, но модель, запечатлённая на фотографии, имеет стеклянную тыльную сторону.

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Флагман нового поколения стал первым смартфоном производителя, оборудованным QHD+ дисплеем. Частота обновления составила 120 Гц. Ещё одна фишка новинки – интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, который может определять частоту сердечных сокращений. Сегодня также стало известно, что смартфон в состоянии выводить звук одновременно на две пары беспроводных наушников.

В завершение добавим, что Xiaomi Mi 11 является самым мощным в мире девайсом на операционной системе Android по версии AnTuTu. Флагман доступен в модификациях с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти по цене 610-720 долларов. В будущем покупателям придётся заплатить на 15 долларов больше, если они хотят получить в комплекте 55-ваттный адаптер питания. Сейчас наличие зарядного устройства не влияет на стоимость.

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