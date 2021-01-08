Xiaomi Mi 11 разломился пополам в тесте на прочность
Xiaomi Mi 11 готовится к тому, чтобы во второй раз выйти на рынок в Китае. Первая распродажа 1 января продлилась лишь 5 минут, и даже этого хватило, чтобы объём реализации превысил 300 000 единиц, а доход компании – 230 млн долларов. Тем не менее, таким же прочным, как и популярным, первый флагман на Snapdragon 888 не оказался. Он в прямом смысле с треском провалил первый тест на прочность.
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На просторах всемирной паутины появилась фотография, на которой запечатлён Xiaomi Mi 11 со сложенной почти на 90 градусов верхней частью корпуса. В шутку смартфон уже успели окрестить Xiaomi Mi Flip 11, намекая на сходство с раскладушкой Samsung Galaxy Flip, которая получила сгибаемый дисплей.
Справедливости ради нужно отметить, что условия, при которых произошла поломка, остаются неизвестными. Поэтому окончательный вердикт насчёт прочности корпуса смартфона можно будет сделать после того, как он попадёт в руки автора канала JerryRigEverything. Случится это скорее всего не раньше февраля 2021 года.
Напомним, что Xiaomi Mi 11 имеет металлический каркас и стекло Gorilla Glass Victus (последнее поколение) на лицевой панели. Компания выпустила на рынок версии с пластиковым задником и нанесённым слоем экокожи, но модель, запечатлённая на фотографии, имеет стеклянную тыльную сторону.
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Флагман нового поколения стал первым смартфоном производителя, оборудованным QHD+ дисплеем. Частота обновления составила 120 Гц. Ещё одна фишка новинки – интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, который может определять частоту сердечных сокращений. Сегодня также стало известно, что смартфон в состоянии выводить звук одновременно на две пары беспроводных наушников.
В завершение добавим, что Xiaomi Mi 11 является самым мощным в мире девайсом на операционной системе Android по версии AnTuTu. Флагман доступен в модификациях с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти по цене 610-720 долларов. В будущем покупателям придётся заплатить на 15 долларов больше, если они хотят получить в комплекте 55-ваттный адаптер питания. Сейчас наличие зарядного устройства не влияет на стоимость.
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