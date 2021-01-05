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Компания Xiaomi за три дня до конца 2020 года представила флагманскую модель Mi 11, которая первой получила однокристальную систему Snapdragon 888. В Китае она появилась в продаже 1 января 2021 года. Цена составила в зависимости от объёмов оперативной и встроенной памяти 610-720 долларов. После анонса стало известно, что на февраль компания из Пекина подготовила премьеру Xiaomi Mi 11 Pro. Причём старшая модель появится на мировом рынке сразу со стандартным изданием.

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Продвинутая версия уже показалась на качественном рендере, который позволяет оценить внешний вид тыльной стороны. В правом верхнем углу может видеть большую прямоугольную площадку в горизонтальной ориентации. Дизайн в целом позаимствован у Xiaomi Mi 10 Ultra, «юбилейного» флагмана, который успел появиться в продаже и уйти с рынка в течение нескольких месяцев 2020 года.

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Xiaomi Mi 11 камерой не удивил. Смартфон получил датчики изображения разрешением 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп, остался без телеобъектива, но при этом обзавёлся оптической стабилизацией изображения и поддержкой съёмки 8K-видео при 30 к/сек.

В Xiaomi Mi 11 Pro будет установлено четыре оптических модуля, включая один перископный телеобъектив, вероятно, с 5-кратным оптическим зумом. Кратность программного увеличения составит 120x. Больше о камере информации нет. Можно лишь предположить, что компания добавит и второй телеобъектив с более скромным оптическим зумом. Останется ли 108-мегапиксельный модуль, пока что неизвестно. Соответствующие надписи на корпусе отсутствуют. Ранее флагману обещали камеры разрешением 50 Мп, 108 Мп и даже 200 Мп.

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Версия Pro у стандартного издания позаимствует 120-герцевый дисплей формата QHD+, 5-нанометровую однокристальную платформу Snapdragon 888, стереофонические динамики, NFC и 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Ёмкость аккумулятора составит 4600 мА*ч тоже, а вот мощность быстрой зарядки должна вырасти. Напомним, Mi 11 поддерживает 55-ваттную подзарядку по проводу и 50-ваттную беспроводным путём.

Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro на глобальном рынке будут анонсированы во второй половине февраля 2021. Предположительно, флагманы нового поколения компания привезёт на выставку Mobile World Congress 2021. О ценах пока что информации нет. В марте прошлого года в Европе состоялась премьера Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro на Snapdragon 865. Цена в зависимости от комплектации составила 799-999 евро, а версия Pro стала самым дорогим флагманов компании в истории, не считая концептуальных решений вроде Mi MIX Alpha.