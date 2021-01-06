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В конце прошлого года компания Xiaomi анонсировала программное обеспечение MIUI 12.5. Производитель позиционирует новую версию в качестве полноценной прошивки, а не минорного дополнения к MIUI 12 в преддверии релиза тринадцатой ревизии оболочки. В день премьеры MIUI 12.5 стартовало закрытое тестирование, в котором участие принял 21 девайс. Распространение открытой беты и стабильной версии пройдёт в несколько этапов. Всего прошивка станет доступна в течение 2021 года для 83 смартфонов компании.

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Первый этап стартует уже через несколько дней. Новая версия оболочки придёт на 21 модель. Со списком можно ознакомиться здесь. На втором этапе ещё несколько смартфонов получат MIUI 12.5. Для семи устройств новая прошивка принесёт операционную систему Android 11. Детальной информации о том, когда начнётся вторая и последующие волны, пока что неизвестно. Но полный список телефонов Xiaomi, POCO и Redmi, которые будут обновлены в этом году, уже известен.

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MIUI 12.5 зацепит несколько смартфонов 2018 года. Почти все они представляют флагманский сегмент. Исключением станут только версии Lite, SE и Youth семейства Xiaomi Mi 8. Помимо них апдейт «прилетит», собственно, на Xiaomi Mi 8, на издания Fingerprint Edition, Explorer Edition и Pro, а также на Xiaomi Mi MIX 2S и Mi MIX 3.

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Теперь перейдём к 2019 году. Здесь первыми обзаведутся обновлением тоже смартфоны флагманских семейств. Их вышло немало: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T и Redmi K20, а также Xiaomi Mi MIX 5G. После них наступит очередь середняков Redmi K30, Redmi 30 5G, Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium. Новая версия прошивки станет доступна для всех представителей семейств Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi 7 и Redmi 8. Также без апдейта не останутся Xiaomi Mi Note 10 Lite, Mi CC9, Mi CC9 Meitu и Mi CC9e.

MIUI 12.5 смогут установить владельцы нескольких десятков смартфонов 2020 года. В список попадает восемь моделей семейства Redmi 9, три Redmi 10X, восемь представителей семейства Redmi Note 9, а также флагманские семейства Xiaomi Mi 10/Mi 10T и ещё несколько модификаций Redmi K30 5G/K30 Pro 5G.

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И в завершение добавим, что прошивка MIUI 12.5 станет доступна для всех смартфонов бренда POCO. Это девять моделей – от Pocophone F1 двухлетней давности до недавней новинки POCO M3. Все модели 2018 года, а также бюджетники 2019 года получат обновление с Android 10. Xiaomi Mi MIX 3 5G и вовсе останется на Android 9.0 Pie. Для более новых решений обещана операционная система Android 11.