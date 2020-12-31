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Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и ещё пять смартфонов Xiaomi получат Android 11 вместе с MIUI 12.5

Сроки выхода пока что не уточняются.
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В день презентации MIUI 12.5, 28 декабря, мы писали, что закрытая бета-версии прошивки стала доступна для 21 смартфона Xiaomi. С их списком вы можете ознакомиться по этой ссылке. Они же первыми получат публичную версию программного обеспечения. Первая волна начнётся в середине января 2021 года. На втором этапе компания выпустит апдейт ещё для семи моделей, причём прошивка будет построена на базе программного обеспечения Android 11. Правда, сроки выхода пока не уточняются.

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Наконец-то актуальную ревизию «зелёного робота» смогут установить владельцы Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Суммарные продажи двух моделей лишь за несколько месяцев с момента выхода на рынок превысили 10 млн единиц. Версия Pro является первым в мире смартфоном с 64-Мп основной камерой и чипсетом Helio G90T. Кроме того, она первой получила поддержку Near Field Communication, если не выходить за рамки серии Redmi Note.

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Стандартное издание тоже кое-чем похвастаться в состоянии. При цене порядка 135 долларов за базовую версию на китайском рынке Redmi Note 8 стал самым доступным в мире смартфоном с четырёхмодульной основной камерой. Разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Из моделей 2019 года также получат Android 11 на втором этапе распространения обновления середняки Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9 Meitu Custom Edition наряду с флагманом Xiaomi Mi 9 Pro. Он является почти точной копией Xiaomi Mi 9. Не считая увеличенных объёмов памяти, отличиями стали чипсет Snapdragon 855+ вместо Snapdragon 855, появление поддержки мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор на 4000 мА*ч вместо 3300 мА*ч.

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Кроме того, мощность проводной зарядки выросла с 27 Вт до 40 Вт, а беспроводной – с 20 Вт до 30 Вт. При этом версия Pro сохранила 20-мегапиксельную фронтальную камеру, дисплей OLED с разрешением FHD+ и основную камеру с модулями на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп.

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MIUI 12.5 принесёт Android 11 ещё на два смартфона 2020 года выпуска. Это Redmi Note 9 Pro и китайская версия Redmi Note 9. Первая модель оборудована чипом Snapdragon 720G, основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп и фронталкой на 16 Мп. Второй девайс получил Snapdragon 662 с аккумулятором на 6000 мА*ч, 8-мегапиксельный селфи модуль, стереодинамики и основную камеру на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

В завершение добавим, что из семи перечисленных выше смартфонов в России официально продаются только Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 8 Pro. Локальную прошивку они получат не раньше конца первого квартала 2021 года.

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