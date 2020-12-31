Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В день презентации MIUI 12.5, 28 декабря, мы писали, что закрытая бета-версии прошивки стала доступна для 21 смартфона Xiaomi. С их списком вы можете ознакомиться по этой ссылке. Они же первыми получат публичную версию программного обеспечения. Первая волна начнётся в середине января 2021 года. На втором этапе компания выпустит апдейт ещё для семи моделей, причём прошивка будет построена на базе программного обеспечения Android 11. Правда, сроки выхода пока не уточняются.

реклама

Наконец-то актуальную ревизию «зелёного робота» смогут установить владельцы Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Суммарные продажи двух моделей лишь за несколько месяцев с момента выхода на рынок превысили 10 млн единиц. Версия Pro является первым в мире смартфоном с 64-Мп основной камерой и чипсетом Helio G90T. Кроме того, она первой получила поддержку Near Field Communication, если не выходить за рамки серии Redmi Note.

анонсы и реклама RTX 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке

Стандартное издание тоже кое-чем похвастаться в состоянии. При цене порядка 135 долларов за базовую версию на китайском рынке Redmi Note 8 стал самым доступным в мире смартфоном с четырёхмодульной основной камерой. Разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Из моделей 2019 года также получат Android 11 на втором этапе распространения обновления середняки Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9 Meitu Custom Edition наряду с флагманом Xiaomi Mi 9 Pro. Он является почти точной копией Xiaomi Mi 9. Не считая увеличенных объёмов памяти, отличиями стали чипсет Snapdragon 855+ вместо Snapdragon 855, появление поддержки мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор на 4000 мА*ч вместо 3300 мА*ч.

реклама

Кроме того, мощность проводной зарядки выросла с 27 Вт до 40 Вт, а беспроводной – с 20 Вт до 30 Вт. При этом версия Pro сохранила 20-мегапиксельную фронтальную камеру, дисплей OLED с разрешением FHD+ и основную камеру с модулями на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп.

реклама

MIUI 12.5 принесёт Android 11 ещё на два смартфона 2020 года выпуска. Это Redmi Note 9 Pro и китайская версия Redmi Note 9. Первая модель оборудована чипом Snapdragon 720G, основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп и фронталкой на 16 Мп. Второй девайс получил Snapdragon 662 с аккумулятором на 6000 мА*ч, 8-мегапиксельный селфи модуль, стереодинамики и основную камеру на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

В завершение добавим, что из семи перечисленных выше смартфонов в России официально продаются только Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 8 Pro. Локальную прошивку они получат не раньше конца первого квартала 2021 года.