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11 смартфонов Xiaomi 2018 года получат прошивку MIUI 12.5

Сроки выхода обновления компания не уточняет.
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Компания Xiaomi в этом месяце запускает процесс обновления смартфонов до MIUI 12.5. Как стало известно, модели 2018 года выпуска не будут забыты. В первую очередь речь идёт о флагманах, но несколько бюджетников тоже обзаведутся новой версией прошивки. Всего будет обновлено 11 смартфонов. Почти каждый появился в продаже с Android 8.1 и получит MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 10.

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Обновление будут рассылать в несколько этапов. Когда дойдёт очередь до моделей 2018 года выпуска, пока что не уточняется. Первыми апдейт получат флагманы семейства Xiaomi Mi 8. Помимо стандартного издания новой версией ПО обзаведутся версии Pro, Screen Fingerprint Edition и Explorer Edition.

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Все модели оснащены 6,21-дюймовым дисплеем OLED, 20-Мп фронталкой, процессором Snapdragon 845 и основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп. Версии Pro, Screen Fingerprint Edition и Explorer Edition могут похвастаться поддержкой технологии Face ID, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и прозрачной тыльной стороной. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мА*ч, 3000 мА*ч и 3300 мА*ч соответственно. В Xiaomi Mi 8 установлена батарея на 3400 мА*ч.

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Семейство Mi 8 не ограничено четвёркой флагманов. Оно также включает модели среднего класса Xiaomi Mi 8 SE на Snapdragon 710, Mi 8 Youth и Mi 8 Lite на Snapdragon 660. Версии Lite и Youth друг от друга не отличаются. Они оборудованы 24-Мп фронталкой, основной камерой с модулями на 12 Мп и 5 Мп, а ёмкость АКБ составляет 3350 мА*ч. В Xiaomi Mi 8 SE разрешение селфи-модуля снижено до 20 Мп, а за автономность отвечает АКБ на 3120 мА*ч.

MIUI 12.5 мы в конце концов увидим во флагманах Xiaomi Mi MIX 2S и Mi MIX 3. Оба оборудованы чипсетом Snapdragon 845 и основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп. Третье поколение выполнено в форм-факторе слайдера, оснащено дисплеем AMOLED, фронтальной камерой разрешением 24 Мп + 2 Мп и АКБ на 3200 мА*ч. Во втором поколении установлен экран IPS, а 5-Мп фронталка расположена в нижней части лицевой стороны. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3400 мА*ч.

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В завершение добавим, что прошивка MIUI 12.5 с Android 10 станет доступна для самого дешёвого смартфона 2018 года на процессоре Snapdragon 845. Речь идёт о Pocophone F1. В начальной конфигурации памяти его на старте продаж можно было купить лишь за 300 долларов. Модель обзавелась 6,18-дюймовой LCD-панелью, основной камерой разрешением 12 Мп + 5 Мп, фронталкой на 20 Мп и встроенный аккумулятором на 4000 мА*ч.

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