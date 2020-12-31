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Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 9T на Dimensity 800U протестирована в Geekbench

Он должен стать глобальной версией модели Redmi Note 9 5G.
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Компания Xiaomi весной 2020 года представила семейство Redmi Note 9 для международного рынка, а осенью – для китайского. И судя по всему, девятое поколение пополнится в ближайшее время ещё одной моделью. Она будет называться Xiaomi Redmi Note 9T. Смартфон уже прошёл тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 5.

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Грядущая новинка получила модельный номер M2007J22G. Буква G в конце означает, что речь идёт о глобальной версии устройства. Бенчмарк подтверждает наличие мобильного процессора MediaTek MT6853T, он же Dimensity 800U. Однокристальная система выполнена по 7-нанометровой технологии и имеет в своём составе модемную плату для обеспечения поддержки мобильных сетей пятого поколения.

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В тесте одного ядра результат Xiaomi Redmi Note 9T составил 598 баллов. В режиме Multi-Core программное обеспечение присудило смартфон почти втрое больше – 1760 баллов. Также Geekbench подтвердил операционную систему Android 10 и 4 ГБ оперативной памяти в одной из модификаций.

Герой заметки должен стать глобальной версией модели Redmi Note 9 5G, которую в Китае представили 26 ноября. Смартфон оборудован 6,53-дюймовой матрицей формата Full HD+ без поддержки повышенной частоты обновления изображения. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 13 Мп.

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Модель может похвастаться стереофоническими динамиками, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с 18-ваттной быстрой зарядки и защитой от брызг. В Redmi Note 9T появится поддержка Near Field Communication, хотя в Redmi Note 9 5G чип NFC отсутствует.

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Стоимость будущей новинки пока что не уточняется. Её китайский аналог уже доступен на китайских площадках по цене от 235 долларов за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ интегрированной памяти. Xiaomi Redmi Note 9T может стать самым доступным смартфоном с поддержкой мобильных сетей пятого поколения в Европе. На данный момент таким является модель Realme 7 5G стоимостью около 380 долларов.

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