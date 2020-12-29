Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Южнокорейская компания Samsung скоро представит флагманские смартфоны семейства Galaxy S21. В этом месяце на просторах всемирной паутины уже были опубликованы ключевые параметры версии Ultra. Со всеми характеристиками можно ознакомиться по этой ссылке. Теперь пришла очередь стандартного издания и варианта Plus.

реклама

Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ почти не будут отличаться друг от друга. Старшая модель окажется чуть больше и получит более ёмкий аккумулятор. Оба флагмана следующего поколения получат Exynos 2100 или Snapdragon 888 в зависимости от рынка. Однокристальные системы выполняются по 5-нанометровой технологии. Свой мобильный процессор производитель из Сувона представит официально через несколько дней.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Каждый смартфон будет нести на борту8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от модификации. Слота под microSD мы не увидим, зато ожидается поддержка технологии eSIM.

В Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 будет установлена тройная основная камера. Одним из новшеств в сравнении с предшественниками станет повышение частоты кадров с 24 FPS до 30 FPS при съёмке видео в формате 8K ULTRA HD. Записывать 4K-ролики можно будет с кадровой частотой 60 FPS.

реклама

Разрешение основной камеры составит 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп. Вновь 64-мегапиксельный датчик изображения будет установлен в телеобъективе, поэтому на оптический зум можно не рассчитывать. Из прочего отметим оптическую стабилизацию изображения и фронтальную камеру на 10 Мп с поддержкой съёмки видео в 4K ULTRA HD при 60 FPS.

реклама

Обе предстоящие новинки получат дисплей на базе Dynamic AMOLED матрицы формата Full HD+ с частотой обновления изображения от 60 Гц до 120 Гц. Защиту обеспечит стекло Gorilla Glass последнего поколения. В Samsung Galaxy S21 мы увидим 6,2-дюймовую панель с плотностью точек 421 пиксель на дюйм, а в версии Plus будет использоваться 6,7-дюймовая матрица с плотностью 394 ppi.

Смартфоны появятся на рынке с предустановленной операционной системой Android 11 и прошивкой One UI 3.1. Стандартное издание будет оборудовано аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. В версии Plus за автономность будет отвечать АКБ на 4800 мА*ч. Из общего отметим поддержку стандарта Wi-Fi 6, адаптер Bluetooth 5, GPS, стереодинамики, беспроводную подзарядку и защиту от воды по стандарту IP68.

реклама

Стоимость Samsung Galaxy S21 в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти составит 849 евро и 899 евро соответственно. Samsung Galaxy S21+ в каждой конфигурации окажется на 200 евро дороже. Презентация нового поколения состоится 14 января 2021 года.