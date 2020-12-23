Стали известны цены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в Европе – до 1529 евро
На днях мы писали о ценах на смартфоны Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Согласно данным от 21 декабря, стандартная модель будет стоить от 849 евро, версия Plus – от 1099 евро, а вариант Ultra – от 1399 евро. Сейчас на просторах всемирной паутины появилась более точная информация о ценах на флагманы нового поколения.
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Премьера моделей ожидается 14 января 2021 года. Все они получат поддержку мобильных сетей пятого поколения и фирменный 5-нанометровый процессор Exynos 2100. В Сети уже есть технические характеристики версии Ultra. С ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.
Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ будут доступны в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость стандартного издания составит 849 евро и 899 евро соответственно. Версия Plus в каждой конфигурации окажется на 200 евро дороже.
Samsung Galaxy S21 Ultra появится на рынке в трёх вариантах. Помимо модификации со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти пользователи смогут приобрести версию с накопителем, рассчитанным на хранение 512 ГБ данных. Цена составит 1349 евро, 1399 евро и 1529 евро соответственно.
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Сравнивая со стоимостью Samsung Galaxy S20 Ultra, отметим, что в топовой конфигурации будущая новинка окажется на 20 евро дешевле, а цена начальной не изменится. В то же время модель текущего поколения в комплектации с 256 ГБ ПЗУ не продаётся. Сравнить стоимость линеек Samsung Galaxy S21 и Galaxy S20 вы можете в таблице ниже.
|
Смартфон
|
Цена
|
128 ГБ (4G)
|
128 ГБ (5G)
|
256 ГБ (5G)
|
512 ГБ (5G)
|
Samsung Galaxy S20
|
899 евро
|
999 евро
|
-
|
999 евро
|
Samsung Galaxy S20+
|
999 евро
|
1099 евро
|
-
|
1249 евро
|
Samsung Galaxy S20 Ultra
|
-
|
1349 евро
|
-
|
1549 евро
|
Samsung Galaxy S21
|
-
|
849 евро
|
899 евро
|
-
|
Samsung Galaxy S21+
|
-
|
1049 евро
|
1099 евро
|
-
|
Samsung Galaxy S21 Ultra
|
-
|
1349 евро
|
1399 евро
|
1529 евро
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