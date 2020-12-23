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На днях мы писали о ценах на смартфоны Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Согласно данным от 21 декабря, стандартная модель будет стоить от 849 евро, версия Plus – от 1099 евро, а вариант Ultra – от 1399 евро. Сейчас на просторах всемирной паутины появилась более точная информация о ценах на флагманы нового поколения.

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Премьера моделей ожидается 14 января 2021 года. Все они получат поддержку мобильных сетей пятого поколения и фирменный 5-нанометровый процессор Exynos 2100. В Сети уже есть технические характеристики версии Ultra. С ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ будут доступны в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость стандартного издания составит 849 евро и 899 евро соответственно. Версия Plus в каждой конфигурации окажется на 200 евро дороже.

Samsung Galaxy S21 Ultra появится на рынке в трёх вариантах. Помимо модификации со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти пользователи смогут приобрести версию с накопителем, рассчитанным на хранение 512 ГБ данных. Цена составит 1349 евро, 1399 евро и 1529 евро соответственно.

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Сравнивая со стоимостью Samsung Galaxy S20 Ultra, отметим, что в топовой конфигурации будущая новинка окажется на 20 евро дешевле, а цена начальной не изменится. В то же время модель текущего поколения в комплектации с 256 ГБ ПЗУ не продаётся. Сравнить стоимость линеек Samsung Galaxy S21 и Galaxy S20 вы можете в таблице ниже.

Смартфон Цена 128 ГБ (4G) 128 ГБ (5G) 256 ГБ (5G) 512 ГБ (5G) Samsung Galaxy S20 899 евро 999 евро - 999 евро Samsung Galaxy S20+ 999 евро 1099 евро - 1249 евро Samsung Galaxy S20 Ultra - 1349 евро - 1549 евро Samsung Galaxy S21 - 849 евро 899 евро - Samsung Galaxy S21+ - 1049 евро 1099 евро - Samsung Galaxy S21 Ultra - 1349 евро 1399 евро 1529 евро