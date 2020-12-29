Xiaomi убрала адаптер питания из комплекта флагмана Mi 11, но будет давать его бесплатно
Компания Apple в рамках анонса семейства iPhone 12 заявила о решении убрать из комплекта поставки адаптер питания. Более старые модели лишились ещё и наушников. Правда, не все страны с этим согласны. Например, Франция обязала оставить гарнитуры, а суд бразильского штата Сан-Паулу намерен заставить Apple вернуть и адаптеры питания в комплект.
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Но данная заметка немного об ином. Компании Xiaomi и Samsung одними из первых высмеяли решение Apple продавать зарядные устройства отдельно от устройства. Но уже появились слухи, что южнокорейский гигант в семействе Galaxy S21 тоже откажется от адаптера, в то время как китайский производитель уже сделал это. Правда, есть нюанс.
Вчера в Поднебесной прошла презентация флагмана Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888. Его оценили в зависимости от модификации в 610-720 долларов. Также вчера новинка стала доступна для предварительного заказа, и первую партию разобрали менее чем за полминуты.
До презентации стало известно, что смартфон китайской компании тоже будет лишён комплектного адаптера питания. На конференции представители Xiaomi подтвердили эту информацию, но отметили, что в первое время в продаже будут две версии флагмана: с 55-ваттным зарядным устройством на основе нитрида галлия и без оного. При этом цены отличаться не будут.
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Но, увы, не всё так радужно, как может показаться на первый взгляд. Аттракцион невиданной щедрости со стороны Xiaomi продлится недолго. В будущем (сроки не уточняются), в продаже останутся обе версии, но при этом стоимость смартфона с комплектным адаптером питания будет поднята на 15 долларов. По сути, Xiaomi пошла по пути Apple, но с небольшим бонусом в виде бесплатного адаптера питания на старте продаж.
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